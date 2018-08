Marc Degryse interviewt Thomas Buffel (37): "Misschien weet ik al dat ik stop" - "Nog drie jaar voetballen, man! Komaan!" Opgetekend door Stephan Keygnaert

17 augustus 2018

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 Jupiler Pro League Je moet in het Belgische voetbal nooit te veel monumenten willen zetten. Maar Thomas Buffel (37) hoort alvast in het rijtje voetballers dat een buste verdient. Een grote meneer op en naast het veld. Onverslijtbaar. Die andere coryfee met een buste ging hem deze week interviewen: «Stijfheid, Thomas? Daar hebben we allemaal wel eens last van, hé.»

Marc Degryse: "Op je 37ste vorige week tegen Eupen nog twee goals in één match maken – niet slecht, hè."

Thomas Buffel: (lacht) "Ça va."

Degryse: "Kunnen we om te beginnen even babbelen over je afscheid in Genk?"

Buffel: "Geen probleem, hoor."

Degryse: "Hoe kijk je daar nu op terug?"

Buffel: "Goh... Genk gaf mij de boodschap om niet door te gaan één dag na onze laatste wedstrijd – dat vond ik zuur. Op die manier heb ik mijn afscheid, na negen jaar, niet echt kunnen beleven."

Degryse: "Je hebt niet kunnen ­genieten, bedoel je?"

Buffel: "Het was de play-off-finale – er stond nog iets op het spel. Maar als ik had geweten waar ik aan toe was, had ik het moment van het eindsignaal en de ont­lading intens kunnen meemaken. Het is toch een groot en belangrijk deel van mijn leven dat ik heb afgesloten... Maar goed, de mensen van Genk hebben mij beloofd dat ze binnenkort alsnog voor een passend afscheid zullen zorgen – we gaan zien of dat dan nog hetzelfde is... Ik ben nadien meteen op vakantie vertrokken, en daar heb ik alles laten bezinken. Op den duur wilde ik niet dat de negatieve gevoelens ál die mooie momenten uit die negen jaar zouden overschaduwen. Ik heb iets gepresteerd in Genk, mag ik toch zeggen."

