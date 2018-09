Marc Degryse interviewt Odjidja: "Je doet me denken aan Ruud Gullit", Vadis: "Alleen aan de interviewtafel dan" Opgetekend door Rudy Nuyens

22 september 2018

15u14 0 Jupiler Pro League Na omzwervingen door Engeland, Polen en Griekenland, is Vadis Odjidja op zijn 29ste gelouterd terug in het land. Voor de Slag om Vlaanderen stuurden we Marc Degryse op hem af. "Ik zie dat je gelukkig bent, Vadis." Odjidja: "Ik ben nu op mijn best."

Degryse: "Ik ben gekomen om te horen hoe het met jou en AA Gent gaat. Ben je fit?"

Odjidja: "Ja. Allez... Bijna helemaal fit. Ik moest vooral zorgen dat de spierblessure die ik tegen Bordeaux opliep niet erger werd. Even de tijd nemen om fit te zijn en mij goed te voelen. Nu is het wel oké voor zondag."

Degryse: "Wat had je precies?"

Odjidja: "Een kleine contractuur in mijn kuit. Telkens als we probeerden om stappen vooruit te zetten, merkten we dat dat niet echt ging. Of toch langzaam."

Degryse: "Ik heb ooit één keer een scheur opgelopen. Echt de waarheid: ik voel dat nog altijd."

Odjidja: "Ik was pas hier, toen ik op Standard een klein scheurtje aan de andere kant opliep. Wellicht wat compensatie... Maar nu heb ik geprobeerd om alles op te lossen. Nieuwe steunzolen en zo. Ik heb in het begin wellicht iets te veel gedaan, nadat ik geen goeie voorbereiding had gehad."

Degryse: "Wat heb je gedaan aan voorbereiding?"

Odjidja: "We trainden bij Olympiakos met alle jongens die weg wilden of weg moesten. We kwamen wel elke dag trainen, we liepen wel en zo, maar dat is niet dezelfde intensiteit. Er waren ook veel jongens bij die hun hoofd lieten hangen. Uiteindelijk was het vooral kwestie om voor jezelf te zorgen dat je iets of wat fit bleef. Voor mij was het extra moeilijk, omdat ik daar de laatste twee maanden ook niet meer gespeeld had. Al die tijd was het alleen maar rennen, rennen, rennen, elke dag weer. Ik had geen voetbalgevoel meer. Tijdens mijn vakantie probeerde ik me wel een beetje te onderhouden, maar daar was natuurlijk ook geen voetbal in ploegverband bij. Toen ik terugkwam, was het wennen voor mijn lichaam."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN