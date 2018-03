Marc Degryse beantwoordt vragen van onze surfers: "Teo wordt cruciaal voor play-offs" Redactie

30 maart 2018

06u00 1 Jupiler Pro League Trainers, analisten, de beenhouwer op de hoek: iedereen heeft zijn mening over de ontknoping van play-off 1. Maar wat zou ú willen weten? 299 lezers vuurden hun vragen naar onze analist. U vraagt, Marc Degryse draait.

Over Club Brugge

Wat is er aan de hand met Ruud Vormer? (Andy De Roose, Gilles Van den Broeck, Bart Almeye)

"Er is niet veel mis. Hij heeft na de Gouden Schoen een dip gehad. Door de druk die daarbij komt kijken, op een moment dat het Club ook niet meezat, met wat fysieke probleempjes. Maar in de laatste matchen was hij weer in betere doen. Ik verwacht weer de Vormer van voor Nieuwjaar. Maar we mogen de lat niet té hoog leggen door ervan uit te gaan dat hij iedere match scoort of laat scoren."

Thuis tegen Genk, dan naar Gent en Anderlecht: hoe cruciaal worden de eerste drie speeldagen voor Club? (Bjarne Gheysens)

"Da’s best pittig, hé. Genk is in de reguliere competitie een punt komen pakken op Jan Breydel. En op Gent, op Anderlecht: Club moet oppassen dat het niet twee keer de boot ingaat. Anderlecht is al meer dan twintig jaar een aartsmoeilijke verplaatsing voor hen. Gent zal zijn laatste kans ruiken. Ik denk dat blauw-zwart in die openingsmatchen moet mikken op 4 à 5 op 9. Als dat lukt, ligt het pad naar de titel wagenwijd open. De start wordt zéker cruciaal. Na die drie matchen zullen we veel meer weten."

Kan Lior Refaelov de joker van Club worden? (Anthony Devoldere, Arne Gossé, Kevin Myny, Dixie Debedts)

"Een vraag die veel terugkomt, maar ik denk het niet. Kijk naar de concurrentie die hem voorgaat: Wesley en Diaby krijgen al zeker de voorkeur in de spits. Dennis staat voor hem in de pikorde. Ik weet niet hoe het intussen met Vossen zit, maar alles bij elkaar zou het me dus ten zeerste verwonderen dat Refaelov een belangrijke rol krijgt. Negen maanden lang is hij amper in het stuk voorgekomen. Ik zie niet in waarom dat nu zou veranderen."

