Marc Coucke voorziet ook na twijfels Waasland-Beveren geen problemen rond licentie Anderlecht NVK/MVS

11 maart 2020

07u52 100 Jupiler Pro League Terwijl de overname van KV Oostende op losse schroeven staat, vraagt Waasland-Beveren de licentiecommissie extra onderzoek te doen naar KVO - en naar Anderlecht.

Waasland-Beveren moet winnen van AA Gent en bidden dat KV Oostende verliest van Cercle Brugge. Alleen dan kan het de sportieve degradatie naar 1B vermijden. Zeer onwaarschijnlijk. Dus wapende Waasland-Beveren zich om via juridische weg in 1A te blijven. De advocaten van de Waaslanders hebben zich gebogen over de licentiedossiers van Anderlecht en KV Oostende, en hun bevindingen doorgestuurd naar de licentiecommissie en voetbalbond.

Coucke & Vandenhaute

De rode draad is Marc Coucke. Die is niet alleen eigenaar van Anderlecht maar ook van de Versluys Arena, en is een belangrijke schuldeiser van KVO. Coucke heeft er financieel belang bij dat KVO in 1A blijft, klinkt het.

Al blijft de vraag of de licentiecommissie die redenering zal volgen. Vorig jaar was dat ook al het geval, maar KVO mocht gewoon aantreden in 1A. Oostende-voorzitter Dierckens verkoos gisteren om niet te reageren.

Zoals te verwachten viel, wordt ook de rol van Wouter Vandenhaute in vraag gesteld. Die gaat binnenkort aan de slag als raadgever van Anderlecht, maar is ondertussen ook eigenaar van makelaarsbureau Let’s Play. Terwijl een makelaar geen invloed mag hebben bij een voetbalclub. Oordeelt de licentiecommissie dat dat wel zo is, dan dreigt degradatie naar het amateurvoetbal.

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke vertelde vorige maand al aan deze krant dat hij geen problemen voorziet. Die mening is nog steeds dezelfde.

Licentieaanvraag

Alle clubs die een proflicentie willen, dienden hun aanvraag reeds vorig maand in. Tot komende vrijdag kan er nog onderhandeld worden of kunnen er nog extra documenten aan het dossier worden toegevoegd. Daarna schrijft licentie-manager Nils Van Branteghem zijn rapporten. Op 19 maart laat de Licentiecommissie weten welke clubs meer uitleg moeten geven, om daarna te beslissen of ze een licentie krijgen voor volgend seizoen.

De kans is reëel dat Waasland-Beveren volgend seizoen in 1B zal moeten aantreden. Het staat met nog slechts één speeldag te gaan helemaal onderaan in het klassement van de Jupiler Pro League. KV Oostende, dat twee punten meer heeft dan de Waaslanders, is de enige overgebleven degradatiekandidaat. Op de slotspeeldag moet de kustploeg zondag naar Cercle Brugge, dat zich miraculeus redde. Waasland-Beveren ontvangt AA Gent.