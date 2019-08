Marc Coucke schiet terug na uithaal Roger Vanden Stock: “Zakken gevuld, lijken weggemoffeld en nu leugens verspreiden” Redactie

09 augustus 2019

15u47 0 Jupiler Pro League Roger Vanden Stock rekende in Roger Vanden Stock rekende in een interview van De Morgen af met Marc Coucke. “Zelfs mijn verleden is door de nieuwe eigenaar afgepakt. Alles van het oude Anderlecht moest weg, buiten, démission”, vertelde de ex-voorzitter. Coucke reageert nu op Twitter.

“Beste RSCA-fans, wees gerust dat we ons niet laten doen door alle negatieve krachten die de mooiste club van het land weer aanvallen. Zakken gevuld, lijken of belangenvermenging weggemoffeld en nu maar columns schrijven, interviews geven en geruchten/leugens verspreiden.”

“ Michael (Verschueren, red.), Vince (Kompany, red.) en ik gaan onverdroten door om samen met jullie waardige mooie mauve tijden te creëren! Is het wij tegen de rest van het land, het weze zo, maar we zijn met velen en de weg is de juiste. Dank voor alle steun, we are Anderlecht!!”

Beste RSCA-fans💜💜, wees gerust dat we ons niet laten doen door alle negatieve krachten die de mooiste club vh land weer aanvallen.

Zakken gevuld, lijken of belangenvermenging weggemoffeld en nu maar columns schrijven, interviews geven en geruchten/leugens verspreiden.. 1/2 Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

2/2 Michael, Vince en ik gaan onverdroten door om samen met jullie waardige mooie mauve tijden te creëren!

Is het wij tegen de rest vh land, het weze zo, maar we zijn met velen en de weg is de juiste 💜💪💜💪.

Dank voor alle steun, we are Anderlecht!! Marc Coucke(@ CouckeMarc) link