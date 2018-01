Marc Coucke roept Belgische clubs op elkaars stadionplannen te steunen: "Stop aan de jaloezie en onderkruiperij" YP

21 januari 2018

17u22

Bron: Belga 250 Jupiler Pro League Ook huidig KV Oostende-voorzitter en toekomstig Anderlecht-voorzitter Marc Coucke is de malaise in de Belgische stadiondossiers grondig beu en roept de clubs op elkaars stadionplannen te steunen. "Als we nu eens allemaal elkaars nieuwe stadions gunnen en steunen!! Dan gaat het Belgisch voetbal er in totaal op vooruit. Stop aan de jaloezie en onderkruiperij!", schreef Coucke vandaag op Twitter.

De oproep komt er een dag na het vernietigingsberoep dat vastgoedbedrijf Ghelamco heeft aangespannen tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Daardoor loopt de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge vertraging op. Ghelamco is eigenaar van een deel van de nodige gronden, en zou door het nieuwe GRUP onteigend kunnen worden. Maar topman Paul Gheysens legt zich daar niet bij neer en gaat in beroep tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat de Vlaamse overheid in september heeft goedgekeurd.

Gheysens bezit een deel van de nodige percelen, wat betekent dat het nieuwe stadion mogelijk niet kan worden gebouwd. Gheysens en Ghelamco zijn eigenaar van 4 percelen langs de Blankenbergsesteenweg, in totaal goed voor zowat 4,5 hectare grond. Die ligt in een groter gebied van 146 hectare, waar het nieuwe stadion zou komen.

Als we nu eens allemaal elkaars nieuwe stadions gunnen en steunen!! Dan gaat het Belgisch voetbal er in totaal op vooruit. Stop aan de jaloezie en onderkruiperij! https://t.co/9rS62IGYfG Marc Coucke(@ CouckeMarc) link