Marc Coucke: "Hiervoor is play-off 1 uitgevonden hé" LPB

15 april 2018

20u44 8 Jupiler Pro League Marc Coucke was een tevreden voorzitter na de 1-0-zege tegen Club, die de titelstrijd nieuw leven inblaast.

"Hiervoor is play-off 1 uitgevonden hé", glunderde Coucke voor de camera van Proximus 11. "Er is bijna altijd spanning van begin tot einde, ook in de wedstrijd van vandaag. Dat is het mooie van play-off 1. Ik vond ons vandaag iets beter dan Club. Markovic voegt duidelijk iets toe, onze jeugd bevestigt al het goede van de voorbije weken."

Lovende woorden van Coucke, die ook Leander Dendoncker en Lukasz Teodorczyk in de hulde betrok. "Dendoncker geeft onze verdediging de nodige stabiliteit. Het is vandaag zijn verjaardag. Hij mag 21.000 man trakteren (lacht). En Teo, die blijft maar scoren hé. Dat ik hem opnieuw aan het scoren heb gebracht? Neenee, dat doet hij zelf hoor. Het heeft allemaal met vertrouwen te maken, die doelpunten. Zeker is dat we hem hard nodig hebben. Vooraan beschikken we niet bepaald over grote weelde. Teo is voor ons cruciaal."

Coucke had het tot slot over de afgekeurde goal van Diaby, een beslissing die er kwam op aangeven van de videoref. "Was het buitenspel? In het begin van die actie was er een duwfout, ik dacht dat het doelpunt van Club om dié reden was afgekeurd. We hadden ons al neergelegd bij de 1-1. Gelukkig kwam het niet zover."