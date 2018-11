Marc Coucke geveld door griep: spoedoverleg van Pro League in extremis geannuleerd



13 november 2018

21u29

Bron: Belga 5 Jupiler Pro League De Raad van Bestuur van de Pro League zou woensdag spoedoverleg plegen, maar dat werd vanavond in extremis nog afgelast. Dat verneemt Belga uit goede bron.

Uit documenten van Football Leaks bleek afgelopen weekend dat Pierre François op de hoogte was dat spelersmakelaar Pini Zahavi achter de schermen de touwtjes in handen had bij voetbalclub Moeskroen. Dat is nochtans verboden volgens de reglementen van de KBVB. Toch kreeg Moeskroen telkens zijn licentie.

OH Leuven, Westerlo en vorig jaar nog KV Mechelen beten via diverse procedures hun tanden stuk op het dossier, want wat ze ook probeerden: Moeskroen bleef een eersteklasser. Zij vinden dat François als CEO van de Pro League zijn eigen reglementen met de voeten treedt. Sommige bronnen meldden zelfs dat het hele matchfixingschandaal rond KV Mechelen er een onrechtstreeks gevolg van is.

Vooral bij de 1B-clubs, waarvan er drie dus benadeeld werden door de licentietoekenning aan Moeskroen, is de onvrede over de houding van François groot. Zij gaan donderdag aan tafel zitten om de situatie te bespreken en een gezamenlijk standpunt in te nemen.

Om zich op de meeting van 1B-clubs voor te bereiden, wilde de Pro League anticiperen door zelf een bijeenkomst van de Raad van Bestuur te organiseren. Die zou woensdag, daags voor de bijeenkomst van de 1B-clubs, plaatsvinden. Maar vanavond werd de meeting geschrapt. Naar verluidt omdat voorzitter Marc Coucke geveld zou zijn door de griep.