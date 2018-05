Marc Coucke feliciteert Club, maar is toch ook vooral messcherp voor zijn eigen ploeg Redactie

13 mei 2018

21u26 19

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke was na afloop van de met 1-0 verloren wedstrijd in Gent messcherp voor zijn eigen ploeg. Zo vond hij dat Anderlecht "na rust de zwakste helft van de play-offs speelde" omdat het "telkens tekort kwam op de 1ste, 2de en derde bal." In een andere tweet klonk het dat Anderlecht speelde "als zalm in een blik", met een knipoog naar de nieuwe uitshirts waarin de Brusselaars zich presenteerden.

Maar hij toonde zich ook wel groots in de nederlaag. "Ben het nu wel beu de tegenstander na de match te feliciteren, volgend seizoen beter!", schreef hij en hij wenste ook kampioen Club Brugge proficiat. "Proficiat met de oververdiende titel! Geniet ervan en vertegenwoordig ons waardig in de Champions League!"

