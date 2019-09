Marc Brys niet blij met kooi Genk-supporters: “Dat is niet wat wij als club willen uitstralen” Filip Kevers

27 september 2019

13u17 0 Jupiler Pro League We meldden reeds dat STVV een kooi met plexiglas en netten maakte om de Genk-supporters te verhinderen om opnieuw brandbommen te gooien en zo de grasmat opnieuw te beschadigen. De Truiense coach, Marc Brys, is daar niet gelukkig mee.

Voor alle duidelijkheid: het is niet STVV dat besliste een kooi te plaatsen, maar wel de eigenaar van Stayen, Roland Duchâtelet. “Ik vind dat ongelukkig. Want dat is niet wat wij als club willen uitstralen”, hield Brys geen blad voor de mond. “Oké dat je geen beschadiging van de grasmat wil, natuurlijk. Maar of je hiermee het probleem oplost, weet ik niet. Ik vrees alleen dat je het extra accentueert en daarmee eventuele problemen verplaatst naar plekken die minder beheersbaar zijn.”

STVV en de politiezone Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken nemen alleszins ongeziene veiligheidsmaatregelen voor de derby. Bijna 300 agenten en stewards moeten de veiligheid van de supporters garanderen. Vorig seizoen ontaardde het feest achteraf in grote rellen waarbij tal van bezoekende bussen met stenen werden beschadigd.