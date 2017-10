Mannaert pleit voor afschaffen play-offs: "Niveau van competitie gaat er niet van omhoog" Wouter Devynck

12u27

Bron: Sport/Voetbalmagazine 21 BELGA Jupiler Pro League Opvallende oproep van Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge, in Sport/Voetbalmagazine. Nooit een voorstander geweest van de puntenhalvering in play-off I, gaat hij nu nóg een stap verder: het volledige afschaffen van de play-offs.

"Ik stel vast dat nu misschien het nadeel van de play-offs naar boven komt", vertelt hij in een interview met Sport/Voetbalmagazine over het feit dat er zoveel topclubs pas halverwege of zelfs onderaan de rangschikking staan. "Het absolute zwaartepunt van je competitie is samengedrukt in zeven weken op het einde van het seizoen, het moment waarop het lichaam stilaan in de rode zone komt, omdat je dat meestal combineert met Europese wedstrijden en een druk programma voor je internationals. Als je jaar na jaar play-offs speelt, krijg je geleidelijk minder frisse spelers bij het begin van de voorbereiding. Het fenomeen is niet nieuw, al een aantal jaar zie je dat ploegen die het goed deden het seizoen voordien, een matige competitiestart kennen. Wij zijn nu de uitzondering."



En Mannaert heeft nog een tweede punt. "Door het systeem van de play-offs krijg je onbewust, en ik vind dat het toch begint door te wegen, het gegeven dat het 'toch maar na Nieuwjaar begint'. Op speeldag 30 stond Gent vorig seizoen tien punten achter ons. Bij de start van de play-offs werden dat er vijf, en na speeldag 1 nog maar twee. Wat mij betreft zitten we stilaan aan de houdbaarheidsdatum van de play-offs."



Afschaffen dus, die handel. "Ik zou dat ten gronde willen herbekijken", bevestigt Mannaert. "Ik ben nooit meegegaan in het verhaal dat je daardoor het niveau van je competitie naar omhoog trekt. We hebben het nu acht keer gedaan, ik ben voorstander om gedurende een bepaalde periode naar een vlakke competitie terug te keren, mét ruimte voor bekerwedstrijden in het weekend. Play-offs leggen ook druk op de kalender."



Probleem is dat het format van de play-offs volgens het televisiecontract nog vast ligt tot 2020. Mannaert: "Dat wordt gezegd, maar ik heb gesprekken gevoerd met de rechtenhouders tijdens de onderhandelingen. Ook zij zijn gebaat bij betere kwaliteit, ze stappen nu in het bekerverhaal met rechtstreekse uitzendingen. Ik ben ervan overtuigd dat we voor die wedstrijden wél volle stadions krijgen als we ze in het weekend spelen."





