Mannaert en D'Onofrio unaniem eens: "In 2020 moeten we af van play-offs" Stephan Keygnaert

18 augustus 2018

09u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Pro League hebben beide heren elkaar gevonden. Zij delen heel vaak dezelfde ideeën over de toekomst van het Belgische voetbal - zo ook over de play-offs. Mannaert betreurt daarbij dat D'Onofrio tijdens de Algemene Vergadering door de leden niet is verkozen voor een zitje in de Raad van Bestuur. In een dubbelinterview spraken Vincent Mannaert, algemeen manager bij Club Brugge en Luciano D'Onofrio, sportief directeur van Antwerp, vol passie over voetbal . Ook in de

Mannaert: "Het is een gemiste kans om iemand met de ervaring van Luciano D'Onofrio aan boord te nemen. Want hij is in een fase in zijn loopbaan waarin hij niét alleen opkomt voor zijn club, maar ook begaan is met het algemeen belang van het Belgische voetbal."

D'Onofrio: "Het is jammer... Ik had in het dossier van de tv-rechten nochtans iets in de mouw zitten waar ons voetbal bijzónder mee gediend zou zijn."

Mannaert: "Het blijft een ziekte van ons voetbal dat sommige mensen wantrouwig staan tegenover collega's die een grotere surplus kunnen geven dan zijzelf."

D'Onofrio: "Ik ben alleszins van plan om in de Pro League mijn oordeel over de huidige competitieformat te blijven verdedigen. Wij moeten terug naar een klassieke formule met zestien of achttien clubs."

Mannaert: "Dat is ook ons standpunt - da's algemeen bekend. We leiden onze jonge spelers op in een context waarin onze reguliere competitie er maar halfjes toe doet. Om toch maar play-off 1 te kunnen ambiëren, nemen meerdere clubs flinke financiële risico's, vaak ook nog eens in de wintermercato. Als die clubs zoiets niet goed beheren, krijg je structurele problemen."

D'Onofrio: "De huidige formule maakt het voor onze topclubs vanaf maart extra en onnodig lastig - de kalender is dan veel te veel belast. Ik ben overtuigd dat een Belgische club vroeg of laat de Europa League kan winnen, maar dan wél met een klassieke competitie in eigen land."

Mannaert: "Met het play-offsysteem is dat onmogelijk."

D'Onofrio: "Het is in het belang van ons voetbal dat we zo snel mogelijk afstappen van de play-offs."

Mannaert: "Verwijzen naar afzonderlijke clubs die een keertje play-off 1 halen, of naar afzonderlijke seizoenen waarin eens veel van onze clubs overwinteren en dat vervolgens toeschrijven aan de play-offs, zijn wat mij betreft argumenten die niet meteen getuigen van strategisch langetermijndenken. Nu is in de Liga een viervijfdemeerderheid nodig om de competitieformat te wijzigen. In 2020 wordt dat slechts een tweederdemeerderheid. Dát draagvlak acht ik mogelijk om dan af te stappen van de play-offs. Ik hoop dat we tegen die tijd een rationeel debat kunnen voeren."