Mandanda: "We geven de zege zomaar weg. Iedereen was teleurgesteld in de kleedkamer" DPB

13 april 2018

23u26 0 Jupiler Pro League Charleroi kon opnieuw niet winnen en dat al voor de elfde keer. De teleurstelling bij doelman Mandanda was dus groot, gezien het verloop van de match.

"We zaten goed in de match, maar we geven het zomaar weg. Iedereen was teleurgesteld in de kleedkamer." Nochtans redde Mandanda op het eind nog een punt voor Charleroi, het eerste in play-off 1. "Dat klopt, maar een punt volstaat niet. Dat ik de held ben? Dat is niet van belang, heel de groep heeft hard gewerkt." De derde plaats wordt nu wel moeilijk voor Charleroi. De Carolo's zullen met Genk moeten strijden voor het laatste Europese ticket. "Zover denken we nog niet. We proberen gewoon zoveel mogelijk punten te pakken."

