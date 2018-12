Manchester United lijdt puntenverlies bij de voorlaatste, Romelu Lukaku scoort wel zijn eerste sinds 15 september DMM

01 december 2018

20u24 1 Southampton SOU SOU 2 einde 2 MUN MUN Manchester United Jupiler Pro League Weer puntenverlies voor Manchester United en José Mourinho. Op bezoek bij Southampton kwamen Fellaini en Lukaku niet verder dan een 2-2-gelijkspel. United haalde wel een dubbele achterstand op dankzij een goal van ‘Big Rom’, zijn eerste in de Premier League sinds 15 september.

Wie vooraf een gokje wilde wagen op Southampton-Manchester United vulde maar beter een 0-0 op zijn pronostiekblad in. Beide ploegen zorgden al het vaakst voor een scoreloos gelijkspel en gezien de huidige flow - United is achtste, Southampton voorlaatste - stond een nieuwe brilscore in de sterren geschreven.

Niets van dat in de eerste helft. Sterker nog, de prono’s mochten na een kwartier de prullenmand in. Southampton kwam verrassend op voorsprong dankzij Armstrong. Luttele minuten later stond het na een schitterende vrije trap van Cédric zelfs 2-0.

José Mourinho zag er ‘not amused’ uit na het belabberde begin van zijn ploeg. United werd door een vrank en vrij Southampton met de rug tegen de muur geduwd. Lukaku - net als Fellaini gestart in de basiself - begon zelfs afvallende ballen in z’n eigen zestien op te ruimen.

Wat niemand op dat moment kon bevroeden, was dat diezelfde Lukaku de bezoekers op het halfuur nieuwe hoop zou geven. Met zijn eerste goal voor United sinds 15 september rondde hij een assist van Rashford af. En of hij er op moeten wachten heeft. 981 minuten om precies te zijn.

Hij kan het nog! Na 981 minuten droogte scoort @RomeluLukaku9 opnieuw voor @ManUtd! 💪 pic.twitter.com/8Uw3UD1NPY Play Sports(@ playsports) link

Diezelfde Rashford zwengelde enkele minuten later opnieuw zijn turbo aan. De voorzet kwam er nog net voor de achterlijn uit en daarna was het aan Herrera om met een hakje achter het steunbeen de stand weer in evenwicht te brengen.

Rusten bij 2-2 dus en dat was toch een flinke verrassing. United was op een periode van tien minuten na nergens voor de pauze. Southampton zag dan weer een dubbel voorsprong als sneeuw voor de zon smelten. De winnaar was de neutrale toeschouwer die tot zijn verrassing een vrij aangename partij te zien kreeg.

Minder suspens in de tweede helft, al bleef het wel uitkijken naar een winnaar. Fellaini deed de United-harten even opleven met een kopbal, maar dat was het zo’n beetje voor de bezoekers. Het was vooral Southamtpon dat bleef zoeken naar de zege. Een altijd vinnige Redmond dwong De Gea tot een goeie parade.

Lukaku’s vervanging vijf minuten voor tijd was een voetnoot in een verdere matige partij van United. Het resultaat? Een billijk gelijkspel waarmee beide ploegen weinig opschieten. Al zal Lukaku zich vooral optrekken aan zijn - eindelijk - vijfde competitiegoal van het seizoen.

77 days. That’s Romelu Lukaku’s first goals in 2 months and 16 days. 11 weeks. #mufc pic.twitter.com/CPW6Fpxq42 Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

