Manchester United blijft steken op 1-1-gelijkspel tegen Wolverhampton

19 augustus 2019

22u30 0 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 1 einde 1 MUN MUN Manchester United Jupiler Pro League In een grotendeels eenzijdige wedstrijd geraakten een dominant United niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Wolverhampton. Martial opende de score, Neves bracht de bordjes in evenwicht en Pogba miste een penalty. United had kansen zat, maar was niet efficiënt genoeg.

Geen echte verrassingen in de basiself van beide teams. Leander Dendoncker startte in de basis voor The Wolves. Maar echt starten leken de Wolves in de eerste helft niet te doen, want het was al United wat de klok sloeg. Ze eisten de bal op en konden naar hartenlust combineren. En toch kwam er in de hele helft maar één schot tussen de palen van United. Maar het was wel meteen raak. Mooi combinatievoetbal bracht de bal tot bij Martial en die vuurde een kanon tegen de netten. Dendoncker bleef, net als zijn ploegmakkers, anoniem in de eerste helft.

Doelpunt nummer 5⃣0⃣ voor Antony Martial bij @ManUtd 💪 pic.twitter.com/qxPg2s69vG Play Sports(@ playsports) link

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft. United kon wat meer schoten tussen de palen mikken, maar kon het niet afmaken. Zuur, want tegen de gang van het spel in maakten de Wolves gelijk via een corner. Jimenez speelde kort naar Neves die kon uithalen aan de rand van de box. De bal botste via de onderkant van de deklat over de lijn. Een VAR-review bracht geen soelaas voor United.

Na een fout op Pogba gaf ref Moss terecht een penalty. Pogba loeide hem snoeihard richting de rechterhoek, maar Patricio stond pal en bracht knap redding. United maakte haar kansen niet af en Wolverhampton kwam ook meer dreigen. Vijf minuten voor affluiten dook Dendoncker op voor doel, hij probeerde het vanuit een scherpe hoek, maar de bal ging tevergeefs over en naast.

Zuur, die gemiste kansen voor Manchester United, dat de competitie begint met 4 op 6. Wolves pakken 2 op 6, maar zullen ongetwijfeld meer tevreden zijn dan de mannen van Solskjaer.