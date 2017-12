Man in vorm William Dutoit (29) ruilde gekke kuren voor clean sheets: "Hij is volwassen geworden" Tomas Taecke

10u40 0 Photo News Jupiler Pro League Zes maanden geleden was hij een vat uranium, vandaag lijkt hij de rust zelve. KVO-doelman William Dutoit heeft forse stappen gezet en wordt daar tegenwoordig in de vorm van clean sheets - vier stuks in vijf wedstrijden - voor beloond: “Vandaag gaat hij veel beter om met tegenslagen”.

De opmars van KV Oostende gaat gepaard met de wederopstanding van William Dutoit. Met 4 clean sheets in 5 wedstrijden kan de Fransman de beste cijfers in onze competitie voorleggen (zie onderaan), een statistiek waar de kustploeg tegenwoordig wel bij vaart. Niet alleen op, maar meer nog naast het veld lijkt Dutoit wel herboren. Daar waar hij vorig seizoen links en rechts een misser beging, staat hij de jongste weken foutloos te keepen. En daar waar hij vorig seizoen op De Schorre vaak net niet het trainingscomplex afbrak, houdt hij zich tegenwoordig ijzig kalm. Vorig seizoen gebeurde het wel eens dat de stoppen doorsloegen bij Dutoit. Bij schietoefeningen knalde hij de ballen richting de parking toen hij gepasseerd werd en meermaals kreeg het doelhout het zwaar te verduren als Dutoit het niet naar zijn zin had. Dat Vanderhaeghe niet altijd voor de Fransman koos, zorgde ook al voor spanning aan zee, waar Dutoit meermaals voor onrust zorgde. Zo haalde hij zich de woede van voorzitter Marc Coucke op de hals toen hij na een 3-0-nederlaag in Sint-Truiden een goeie redding van zichzelf op Twitter zwierde. Weinig of niets van dit soort kuren is er dit jaar terug te zien bij de doelman, die na het vertrek van Proto nochtans een domper van jewelste moest incasseren.

Niet hij maar de pas aangeworven Mike Vanhamel kwam begin september tussen de palen - een enorme verrassing voor Dutoit en zijn entourage: “Dat gebeurde tot ieders verwondering”, herinnert Patrick De Koster, zaakwaarnemer van Dutoit, zich nog heel goed. “Op dat moment heb ik William gewaarschuwd: 'Het enige wat je nu niet mag doen, is de ganse wereld tegen je opzetten'. Als je hard werkt, zal je kans wel komen. Door een ‘onnozelheid’ (Vanhamel werd ziek waardoor Dutoit eind oktober tegen Charleroi in de ploeg kwam, red.) heeft hij zijn plaats uiteindelijk teruggewonnen”. Hard werken is wat Dutoit sinds begin september gedaan heeft. De doelman ging dagelijks extra trainen in de fitness en sprak zichzelf met boodschappen en foto’s op Instagram moed in. Op de Schorre hield hij zich rustig, in het krachthonk ging hij als een beest tekeer. “In die periode heeft hij voor zichzelf uitgemaakt dat hard werken de enige oplossing was. Dit ging gepaard met zijn goeie gezinssituatie die hem rustiger maakt”. Dutoit geniet samen met zijn wederhelft Margaux van zijn bijna tweejarige zoon Roméo, die zichtbaar het beste in de doelman naar boven haalt: “Ik vergelijk hem graag met iemand waarmee hij eigenlijk niet vergeleken kan worden, namelijk Kevin De Bruyne”, aldus De Koster. “Kevin speelt op dit moment zo goed, omdat hij geen zorgen heeft. Hij voelt zich uitstekend met zijn vrouw en de ‘kleine’ en voelt heel veel respect van de club. Bij William is dat ook zo”.

Photo News

Dutoit is naast het veld een andere mens geworden, maar ook op het veld maakt hij vorderingen: “Vandaag gaat hij veel beter om met tegenslagen”, aldus keepertrainer bij KV Oostende Patrick Deman. “Op het moment dat Mike de voorkeur kreeg, heeft hij het mentaal moeilijk gehad. Maar vervolgens is hij nog hard gaan werken. Geconcentreerd blijven was een groot werkpunt en daarin heeft hij een serieuze evolutie gemaakt. Het is logisch dat een keeper op training kwaad wordt wanneer je doelpunten slikt, maar ook daar gaat hij beter mee om. Zijn goeie prestaties geven hem ook vertrouwen. Innerlijk wil hij nog steeds de perfectie nastreven, maar uiterlijk is hij veel rustiger geworden. Dat is ook logisch wanneer je ouder wordt. William is volwassener geworden en heeft meer en meer ervaring om met moeilijke zaken om te gaan”.

Clean sheets:

William Dutoit (KVO): 80% (4 keer in 5 matchen)

Matz Sels (RSCA): 55,6% (5 keer in 9 matchen)

Nicolas Penneteau (RCSC): 43,8% (7 keer in 16 matchen)

Sinan Bolat (RAFC): 43,8% (7 keer in 16 matchen)

Danny Vukovic (KRCG): 40% (6 keer in 15 matchen)

(enkel doelmannen met minstens vijf matchen werden in rekening gebracht)

Photonews