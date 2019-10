Malinwa weer met de voeten op de grond: STVV in slotfase erop en erover Axel Brisart

30 oktober 2019

22u25 2 KV Mechelen KVM KVM 1 einde 2 STV STV STVV Jupiler Pro League De zegereeks is ten einde. Na drie overwinningen op rij incasseerde KV Mechelen zijn tweede thuisnederlaag van dit seizoen tegen een moedig STVV, dat in de slotfase op en over de thuisploeg ging. Malinwa weer met de voeten op de grond.

“Ik moet mijn invallers bedanken”, glimlachte coach Wouter Vrancken na de zege tegen Waasland-Beveren. En die jongens werden gisteren beloond met een basisplaats. Tainmont kreeg de voorkeur op Storm, die de voorbije matchen onder niveau presteerde. Togui, op de Freethiel nog goed voor een doelpunt, kwam in de plaats van De Camargo.

Zij brachten aanvankelijk weinig schwung. Slapjes. Anders kunnen we de start van de wedstrijd niet omschrijven. KV Mechelen, dat na een 9 op 9 werd gebombardeerd tot kandidaat voor play-off 1, kwam maar niet in zijn spel. Slag om slinger foute passes. Te weinig beweging voor de bal. Sint-Truiden speelde met mandekking op het middenveld en hield Schoofs en co zo in bedwang. De bezoekers hadden zelfs het meeste balbezit, maar ook zij vonden de weg naar doel niet in de beginfase.

Na enkele halve kansen van Van Damme en Schoofs aan Mechelse zijde en Mmaee aan de overkant kregen we rond het halfuur eindelijk wat opwinding Achter de Kazerne. Eerst knalde Vanlerberghe een opwippertje van Schoofs in één tijd een meter naast. Enkele tellen later trof Garcia de paal - de mooie krul van de Spanjaard had meer verdiend. Het duel was écht begonnen. Het thuispubliek zette zich achter de ploeg, Malinwa kwam onder stoom. Het gaspedaal werd ingeduwd. Let’s go.

In de laatste tien minuten kreeg Malinwa vier grote kansen. De inlopende Schoofs knalde een prima voorzet van Togui aan de eerste paal naast. De Ivoriaan, die er na een moeilijk wedstrijdbegin toch doorkwam, scoorde even later wél. Kaya kreeg de bal cadeau van De Bruyn en zette Togui op weg richting doel. Hij omspeelde Schmidt en legde makkelijk binnen. Buitenspel, oordeelde de grensrechter. Maar de VAR greep terecht in: geldig doelpunt. Treffer nummer zes dit seizoen voor Mechels topschutter Togui. Nog voor rust knalde Tainmont oog in oog met Schmidt voorlangs. Een kopbal van Togui strandde op de dwarsligger. Sint-Truiden mocht blij zijn dat het maar 1-0 stond bij de rust.

Ondanks een matig Malinwa konden de Limburgers in de tweede helft niet meteen een vuist maken. Integendeel. De thuisploeg kwam op het uur op een 2-0-voorsprong via een kopbalgoal van Bateau, maar dat was buiten de VAR gerekend die - nipt, maar correct - offside had gezien. Het gaf STVV een boost. Ze drongen aan, de Mechelse verdediging wankelde. En in de laatste tien minuten liep het helemaal fout. Boli kopte de gelijkmaker binnen op hoekschop. Zijn Japanse spitsbroeder Suzuki schoot de 1-2 in de herneming tegen de netten. Zure nederlaag voor KV, dat voorlopig wel derde blijft.

