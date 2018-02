Malinwa-vak halfuur na de match nog aan het feest, voorzitter ziet dat het goed is: "De boost die we nodig hadden" Mathieu Goedefroy

18 februari 2018

17u40 18

Tot ruim een halfuur na de match stonden ze nog te dansen en te zingen in hun vak: de fans van KV Mechelen. Het onverhoopte punt in de Ghelamco Arena kan straks bijzonder belangrijk blijken in de degradatiestrijd. Dat weet ook voorzitter Johan Timmermans, die onze videoman op de grasmat van AA Gent - voor het oog van 'zijn' supporters - nog een interview gaf. "Dit is de boost die we nodig hadden."