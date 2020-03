Malinwa kiest niet voor tijdelijke werkloosheid: staf levert wel helft van loon in, club vraagt ook bijdrage van spelers ABD

27 maart 2020

15u15 0 Jupiler League Geen tijdelijke werkloosheid voor de staf en spelers van KV Mechelen. “De algemene, medische en sportieve staf leveren wel 50% van hun loon in”, klinkt het. De club vraagt ook aan zijn spelers om een deel van hun loon te laten vallen. Zij overleggen dit weekend.

Net als alle andere profclubs moet ook KV Mechelen maatregelen nemen om in tijden van corona het hoofd financieel boven water te houden. De club kiest níet voor tijdelijke werkloosheid voor hun staf en spelers. “We betalen voor onze spelers slechts beperkte bijdragen voor de sociale zekerheid, dan is het logisch dat we er nu ook geen beroep op doen, ook al kunnen we dat”, klinkt het. Wel levert de staf dus 50 procent van zijn loon in. Malinwa hoopt ook dat de spelers een deel van hun loon laten vallen. De spelersgroep overlegt komend weekend.

Opvallend: naast het indijken van het inkomensverlies wilt KV Mechelen met het ingeleverde loon een solidariteitsbijdrage van 100.025 euro voorzien voor de zorgsector in regio Mechelen.

Voor de mensen die actief zijn binnen het sportieve deel van de club volgt er dus geen tijdelijke werkloosheid. De andere bedienden en arbeiders die voor de club werken, vallen dan weer wel terug op 70 procent van hun loon. “Voor een aantal personeelsleden is er momenteel nauwelijks of geen werk, dus kunnen we niet anders dan deze stap zetten”, aldus algemeen directeur Frank Lagast, die het somber inziet voor het huidige voetbalseizoen. “Ons verstand en de analyse door specialisten vertellen ons dat we nog een hele tijd zonder voetbal met publiek moeten stellen.”

