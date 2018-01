Malinwa helemaal op de dool: geen automatismen, geen punten Dieter Peeters

23 januari 2018

22u41 7 Jupiler Pro League Opnieuw een nederlaag voor KV Mechelen en opnieuw deed het spel pijn aan de ogen. 0 op 15 en ondanks een resem transfers lijkt de twijfel op het veld alleen maar groter te worden.

Niet verwonderlijk dat de automatismen bij KV Mechelen zoek zijn. Met Mera, Sylla (6 dagen in Mechelen), Tainmont en Verdier stond er in de volledige as én in elke linie een nieuwe naam . Gevestigde waarden als El Messaoudi en kapitein Cocalic moesten voortdurend aanwijzingen geven, want een aantal ploegmaats wisten nauwelijks waar ze moesten lopen. Na een kwartier strafte Teixeira de twijfel bij Mechelen af door een vrije trap van Bezus hard voorbij een kansloze Coosemans te koppen. Daarna kreeg KV Mechelen de bal cadeau, maar het creëerde nauwelijks iets. Eén keer kwam Bandé alleen voor doelman Steppe, maar zelfs bij het Mechels goudhaantje nam de twijfel de overhand. Een symbolisch beeld net voor de pauze: Tainmont en Verdier wierpen tegelijk twee ballen het veld in. Scheidsrechter Alen kon niet anders dan de KV-spelers snel naar de kleedkamers sturen, waar er een zelden gehoorde donderpreek van coach Jankovic op hen wachtte.

Malinwa begon wel vuriger aan de tweede helft, maar dat leverde weinig op. Sterker nog, het was STVV dat via Dussaut na herhaaldelijke pogingen de voorsprong eindelijk kon uitdiepen. Eén keer leek Malinwa weer in de match te kunnen komen, maar Bandé miste opnieuw. STVV had daarna nog makkelijk verder kunnen uitlopen, maar dat was tegen dit KV Mechelen niet nodig. De meegereisde Malinwa-fans lieten hun mening over het clubbeleid duidelijk horen en zongen zelfs hun (aanwezige) ex-coach Yannick Ferrera toe.

KV Mechelen deed meer (winter)transfers dan ooit tevoren, maar de twijfels nemen alleen maar toe. Veel tijd heeft coach Jankovic ook al niet, want vrijdag wacht er alweer een levensbelangrijk duel tegen Moeskroen. En intussen maar hopen dat Eupen morgen geen punten pakt.