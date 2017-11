Malinwa haalt Kortrijk bij na winst in zespuntenmatch, Jankovic zegeviert in eerste wedstrijd Kristof De Cnodder

Jupiler Pro League In de kelder van het klassement deed KV Mechelen een uitstekende zaak door rechtstreeks concurrent Kortrijk met 2-0 te kloppen. De terugkeer van trainer Aleksandar Jankovic zorgde dus voor een instant effect achter de kazerne. Bij Kortrijk lijkt het lot van coach Iannis Anastasiou nu echt wel bezegeld.

Bij KV Mechelen zat 'verloren zoon' Aleksandar Jankovic voor het eerst opnieuw op de bank. Bij KV Kortrijk kan elke match dan weer de laatste zijn van Iannis Anastasiou. Beide trainers kozen voor een opvallende rechtsachter. Jankovic gunde een kans aan Laurens Paulussen, die onder Yannick Ferrera nog amper aan de bak kwam. Anastasiou dropte noodgedwongen Denzel Budde in de basis. De jonge Nederlander - die zichzelf afgelopen zomer via mail aanbood bij de veekaa - moest depanneren omdat Van Loo, Attal en Kagelmacher onbeschikbaar waren.



Nu komen rechtsbacks doorgaans niet zo uitgebreid aan bod in een wedstrijdverslag, maar veel anders viel er in de eerste helft nu eenmaal niet te noteren. Rits testte eens de vuisten van Kaminski en Schoofs en Bandé probeerden het uit de tweede lijn. Aan de overkant brosseerde Chevalier een bal naast. Poginkjes: ja. Reëel doelgevaar: nee. Niet dat beide teams hun best niet deden - het zou er in hun situatie nog moeten bij komen - maar de inspiratie ontbrak voor de pauze.

'Met een punt schieten we niet veel op', moet men bij Malinwa tijdens de rust onderling gezegd hebben, want in de tweede periode schoot de thuisploeg furieus uit de startblokken. Na een dik kwartier doordrukken kreeg Mechelen zijn beloning. Nadat D'Haene hands begin aan de hoek van de eigen zestien, zette Rob Schoofs zich achter de bal. De Limburger zwiepte keihard voor, waarop de ongelukkige debutant Budde in eigen doel verlengde.



KVM had bloed geroken en KVK moest blijven wijken. In minuut 68 pakte invaller Matthys uit met een razend lepe loopactie en een prima pass naar raspaardje Bandé. De Burkinese spits maakte er beheerst 2-0 van. Bandé, die in de loop van vorige week 19 werd, scoorde al voor de achtste keer dit seizoen. Aleksandar Jankovic ging er zowaar nóg gedrevener van coachen dan hij al deed. Tien meter verderop stak Iannis Anastasiou zijn handen nog wat dieper in zijn zakken...



In het slot van de wedstijd kon Kortrijk geen vuist meer maken. Integendeel, als Matthys en die andere invaller Drazic hun wenkende kansen hadden afgemaakt, had de score nog hoger opgelopen. Slotsom: Mechelen pakte zijn tweede zege van het seizoen en wipt zo van de zestiende naar de gedeelde veertiende plaats, waar het Kortrijk bijhaalt. De Kerels zitten op hun beurt alsmaar meer in de miserie. Weinig kans dat Anastasiou nog de kans zal krijgen om dat recht te trekken.

