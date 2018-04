Malinovskyi gefrustreerd: "Dit was nooit penalty. Het voelt als compensatie voor fase met Teodorczyk" DPB

13 april 2018

23u22 0 Jupiler Pro League Gemengde gevoelens bij Racing Genk na de puntendeling op het veld bij Charleroi. Ontgoocheling over de twee verloren punten, maar ook positiviteit over het geleverde spel. En uiteraard woede en onbegrip voor de beslissing van ref Lambrechts bij de penaltyfase.

Een gefrustreerde Malinovskyi na het gelijkspel in Charleroi. De Oekraïner was verantwoordelijk voor de strafschopfout op Rezaei. "Vraag me maar meteen naar de penalty: nooit penalty. Ik heb de beelden nog niet gezien, maar toch. Wat de ref zei? Ik kan niet praten met deze ref (Lambrechts). Tegen Anderlecht gaf hij me ook al rood, nu penalty. Ongelofelijk. Het voelt als compensatie voor de fase met Teodorczyk volgende week. Kan de videoref dat dan niet corrigeren?" Nee zo blijkt, de videoref kan enkel ingrijpen als de situatie 100% duidelijk is en dat was niet het geval. "Op die manier heeft de videoref niet veel zin, vind ik. Hoe dan ook, we verliezen hier twee punten."

Vukovic: "Dacht ook eerst dat het penalty was"

Op basis van de kansen moest Genk winnen, meende Danny Vukovic. "We zijn dan ook teleurgesteld om de twee verloren punten, maar dinsdag moeten we alweer naar Gent dus we mogen hier niet te lang bij blijven stilstaan." De penaltyfase vond de Australische doelman moeilijk te beoordelen. "Ik dacht eerst dat het penalty was, maar achteraf blijkt van niet. Ach ja, zo gaan die dingen." Vukovic werd nog bijna de held, maar de strafschop van Rezaei ging niet onder hem door. "Weinig ploegen komen zo dominant spelen op Charleroi als wij gedaan hebben, behalve het eerste half uur dan. Dat goede moeten we meenemen naar de match tegen Gent."

Trossard: "Ontgoocheld, maar ook positief gevoel"

Een optimistische Leandro Trossard na het gelijkspel op het veld van Charleroi: "Het enige minpunt is dat we de drie punten niet hebben gepakt. Ik denk dat er weinig ploegen zoveel kansen bij elkaar kunnen voetballen op Charleroi. We komen nog terug na een vroege 2-0-achterstand, met goed voetbal. Dat is zeker positief." Maar opnieuw werd Genk niet beloond, of beter gezegd: het vergat zichzelf te belonen. "Ik denk dat we ook op Club Brugge de betere ploeg waren, maar ook daar hadden we pech. Nu weer met die vroege tegengoals. Of ik kan leven met 4 op 9? Het zijn nog zeven wedstrijden en een punt op Charleroi is zeker niet slecht." Over de penaltyfase spreekt Trossard duidelijke taal: "Volgens mij heeft de videoref zijn rol gespeeld, meer wil ik daar niet over zeggen."