Makélélé voor debuut: "Wat ik weet over Antwerp? Rien" - Van Crombrugge steunt Horvath Dieter Peeters

17u21 0 PHOTONEWS / David Hagemann Claude Makélélé had twee weken om zijn ploeg voor te bereiden. Jupiler Pro League Claude Makélélé sprak voor het eerst sinds zijn presentatie tien dagen geleden nog eens met de pers. Zaterdag wacht zijn vuurdoop tegen, het voor hem onbekende, Antwerp. De nieuwe coach hecht niet al te veel belang aan het resultaat, maar wil vooral een verandering in attitude zien.

"Ik heb de spelers van bij het begin meegegeven dat er nog genoeg matchen zijn om punten te pakken, dus van stress is er zeker geen sprake", stelde Makélélé voor zijn eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League. "De afgelopen dagen hebben we goed gewerkt. De individuele kwaliteit is er ook. Zaterdag wil ik vooral een verandering in mentaliteit zien. Dan zullen de resultaten wel volgen."

"Logischerwijs heb ik door tijdsgebrek vooral gefocust op mijn eigen ploeg. De spelers moeten goed weten wat er van hen verwacht wordt", vertelt Makélélé over zijn werk van de afgelopen tien dagen. "Maar het is ook belangrijk om voldoende informatie over de tegenstander te geven en dat doen we ook."

Over die tegenstander, Antwerp, weet Makélélé nog niet zo veel. "Dat moet ik nog ontdekken, maar voetbal is universeel. Mijn staf heeft hen grondig bestudeerd. Zijn ze ook niet van trainer veranderd? (Antwerp wordt sinds begin dit seizoen door Laszlo Bölöni gecoacht, red.) Oh, Bölöni is hun trainer! Die ken ik goed. Een grote naam, met veel ervaring en voetbalkennis! Ik heb veel respect voor hem."

Van Crombrugge steunt Horvath: "job van keeper wordt zwaar onderschat"

PHOTONEWS / David Hagemann Hendrik Van Crombrugge is fit voor de wedstrijd tegen Antwerp.

Doelman Hendrik Van Crombrugge is speelklaar voor de confrontatie met Antwerp, ook al is het scheurtje in zijn adductoren nog niet helemaal genezen. "Ik kan alles doen en voel me goed, dus ik ben klaar." Ook Van Crombrugge is tevreden over de afgelopen twee weken met de nieuwe trainer. "Hij heeft nog niet veel veranderd, maar we hebben goed begrepen wat hij wil."

Over een mogelijke transfer wou Van Crombrugge zich niet uitspreken, maar over de flater van Club Brugge-doelman Horvath wel. "Veel mensen hebben mij de beelden gestuurd, maar ik heb ze niet bekeken. Zoiets wens je geen enkele collega toe. Doelmannen onder elkaar zijn solidair." Zelf moest Van Crombrugge zich dit seizoen ook al geregeld omdraaien. "Dat is niet makkelijk, maar het hoort erbij. Al vind ik dat onze job zwaar onderschat wordt. Uiteindelijk zijn keepers de enige specialisten op het veld."