Magistrale Refaelov dirigeert sterk Antwerp naar zege en derde plaats Kristof De Cnodder

20 oktober 2018

21u35 5 Jupiler Pro League Wie stopt Royal Antwerp FC? Alvast geen ploeg van het kaliber van Lokeren. Even leken de Waaslanders een hold-up te gaan plegen op de Bosuil, maar ‘maestro’ Refaelov redde in de slotfase de dik verdiende driepunter, goed voor een (voorlopige) derde plaats. Antwerp is dit seizoen écht een factor om rekening mee te houden.

Meest opvallende naam in de basis bij Antwerp was Dieumerci Mbokani. In aanloop naar de match had trainer Bölöni gesakkerd over het feit dat ‘Dieu’ in de interlandbreak amper had getraind door een kleine blessure, maar de Roemeen stelde zijn spits toch op. Peter Maes had de competitieonderbreking dan weer gebruikt om een nieuwe tactische variant in te slijpen. De Lokerse coach zette met Bambo Diaby een extra centrale verdediger tussen het vertrouwde duo Deschacht-Filipovic.

Iets meer voorzichtigheid inbouwen heet dat dan en in Lokerens situatie is daar niks mis mee. Maar ondanks die bijkomende focus op de organisatie had het na twintig minuten even goed 3-0 kunnen staan. Al in minuut drie kopte Miric na een vrije trap van Refaelov op de eigen paal. Wat later bood de bedrijvige Buta Mbokani een dot van een kans aan, maar de Congolees miste. Bij een volgende gelegenheid brosseerde Buta zelf de bal net naast.

Peter Maes had genoeg gezien en ging over naar plan B. Diaby werd doorgeschoven naar het middenveld in de hoop daar wat meer grip op het gebeuren te krijgen. Veel veranderde dat niet aan het spelbeeld. De TGV genaamd Antwerp denderde voort en Lokeren keek er op als een koe naar een trein. In minuut veertig viel de onvermijdelijke goal dan toch: Refaelov speelde Mbokani aan in de Lokerse zestien, die behield het overzicht en bood Faris Haroun de 1-0 aan. Buiten Haroun stonden trouwens nog drie andere Antwerpspelers klaar om af te werken: bepaald indrukwekkend.

Voor de rust noteerden we aan Antwerpkant nog een voorzet/poging van Ivo Rodrigues die op de lat viel en bij Lokeren de vervanging van Geoffrey Mujangi Bia. Bij zijn eerste basisplaats van het seizoen moest de ex-speler van Standard al meteen vroegtijdig naar de kant met een blessure. Dat kon er ook nog wel bij voor Lokeren.

Sprintje van 100 meter

In de tweede helft ging Antwerp een tijdlang door op zijn elan. Owusu, Rodrigues (twee keer), Mbokani, Refealov (vrije trap op de paal) hadden de 2-0 aan de voet, maar dat feestje ging niet door. En zoals het dan zo vaak gaat in het voetbal, viel de goal aan de overkant. Steve De Ridder trapte uit het niets de 1-1 binnen via de paal. De afwerking was knap, het sprintje van dik 100 meter naar het bezoekersvak ook, maar verdiend was het niet.

Een kwartier voor tijd incasseerde Antwerp dus een opdoffer, maar het team van Laszlo Bölöni heeft tegenwoordig zo veel métier dat het nooit in paniek schiet. De thuisploeg duwde het gaspedaal opnieuw wat dieper in en nadat bezoekend kapitein Overmeire werd uitgesloten, brak Lokeren dan toch. Het was Lior Refaelov – wat een knalprestatie leverde die af! – die er met een heerlijke volley 2-1 van maakte. Verdiende winnaar, verdiende matchwinnaar. Geen Lokerenaar die dat zal durven tegenspreken.