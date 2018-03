Luis Garcia schenkt Eupen in extremis alsnog een punt met heerlijke vrije trap tegen Beerschot-Wilrijk Dieter Peeters

31 maart 2018

22u22 1 Jupiler Pro League Beerschot-Wilrijk heeft een deugddoende prestatie neergezet op het veld van Eupen. Het verschil tussen de finalist uit 1B, ook nog eens fel verzwakt door blessures, en de 15de uit 1A, wel op volledige sterkte, was nauwelijks te merken. Alex Maes leek Beerschot-Wilrijk naar de zege te koppen, maar Luis Garcia stelde in de laatste minuut nog gelijk.

Claude Makelele kondigde op voorhand aan dat hij enkele jongens die minder in actie waren gekomen wat extra speelminuten zou gunnen in PO2, maar dat bleek niet uit zijn opstelling. Enkel Mbaye Leye keerde terug in de ploeg. Bij Beerschot-Wilrijk ontbraken er wel heel wat sterkhouders: Losada, Messoudi, Placca kampen met blessures en zelfs coach Marc Brys zat (door schorsing) niet op de bank.

Aan het spel was dat alleszins niet te zien. Beerschot-Wilrijk had de meeste offensieve intenties en dat werd na goed een kwartier al beloond. Een corner kwam via Prycynenko tot bij Van Hyfte, die de bal via Peybernes voorbij Van Crombrugge schoot. Eupen probeerde te reageren via enkele afstandsschoten, maar Romo werd niet echt op de proef gesteld. Dan was Beerschot-Wilrijk veel gevaarlijker. Na een goede actie van Prychynenko mikte Octavio de bal rakelings naast. Maar vlak voor de rust liep het fout voor de Antwerpenaren. Van den Bergh leverde de bal aan het eigen strafschopgebied in, waarna Eupen een corner versierde. Die vloog ver tot bij Raspentino en de Fransman knalde die - via een aantal benen - voorbij Romo.

In de tweede helft kreeg Eupen meteen een enorme kans, maar Raspentino vergat een goeie voorzet binnen te glijden. Met ook nog Luis Garcia tussen de lijnen namen de Panda's het initiatief helemaal over, ook al omdat Beerschot-Wilrijk niet meer in zijn spel van de eerste helft kwam. Maar echte kansen bleven lang uit. Leye gleed naast een goede voorzet en Koné geraakte van dichtbij niet voorbij Romo. Op de counter speelde Beerschot-Wilrijk het een paar keer net niet goed uit. Maar één keer lukte het dan toch, tien minuten voor tijd bereikte een voorzet van Octavio het hoofd van de kleine Alex en Maes en die liet Van Crombrugge kansloos. Eupen reageerde nog één keer. Garcia schilderde een vrije trap enig mooi in de kruising.