Luc Wyns: "Geen stadion delen met Beerschot" - Gene Bervoets: "Emoties opzij zetten" Kjell Doms

07 maart 2018

15u16 0 Jupiler Pro League Antwerp en Beerschot-Wilrijk in één stadion? Voor 2024 als het van Bart De Wever afhangt, maar hoe kijken de bekende fans uit beide kampen daartegen aan? Met gemengde gevoelens zo horen we bij Luc Wyns en Gene Bervoets.

Nu Beerschot-Wilrijk op de drempel van 1A staat - ze verdedigen zaterdag een 1-0 voorsprong in het promotieduel tegen Cercle Brugge - is het voetbal ook voor de Antwerpse politici opnieuw een ‘hot item’. Burgemeester Bart De Wever opperde recent dat er vóór 2024 een nieuwe Antwerpse voetbaltempel moet staan. Eentje waar zowel Antwerp als Beerschot-Wilrijk in zouden spelen. Beide clubbesturen staan in elk geval open voor dat plan. Bij de bekende supporters uit beide kampen zijn de meningen verdeeld. Acteur, regisseur en notoir Antwerp-supporter Luc Wyns is gekant tegen het idee om een stadion te delen met de grote rivaal. “Vanuit een politiek standpunt vind ik dat heel logisch”, zegt Wyns. “En als ik een politicus was, dan steunde ik dat plan volledig. Maar dat ben ik niet, ik ben een supporter van Antwerp en ik zie het écht niet zitten om een stadion te delen met Beerschot. Dat druist gewoon in tegen al mijn gevoelens. Pas op, ik hoop dat Beerschot naar eerste klasse komt, want dat is goed voor het Antwerps voetbal. Maar in eenzelfde stadion spelen, daar pas ik toch voor. Als Antwerp moet vertrekken op de Bosuil, dan raak je de supporters in het diepst van hun ziel. Ik besef wel dat sport hoe langer hoe meer met geld te maken heeft, maar het heeft nog meer te maken met emoties en met DNA. Succes kun je niet kopen.”

Ik zie het echt niet zitten om een stadion te delen met Beerschot Luc Wyns

Acteur Gene Bervoets, Beerschot-fan in hart en nieren denkt er toch anders over. “’t Stad verdient op voetbalgebied een betere infrastructuur dan wat er nu is”, meent Bervoets. “Ik denk dat we onze emoties opzij moeten zetten en samen naar groter en beter moeten evolueren. Dat is volgens mij de enige manier waarop zowel Antwerp als Beerschot kunnen groeien. Kijk, ik ben letterlijk geboren op het Kiel. Beerschot zit in mijn bloed, maar dat stadion straalt al lang niet meer hetzelfde uit van toen ik als vierjarig manneke voor het eerst ging kijken. Als je weet dat zelfs het mythische Wembley helemaal gemoderniseerd is… Kijk naar de Ghelamco Arena in Gent, waar ik toch geregeld naar een wedstrijd ga kijken, de voetbalbeleving is daar fantastisch. Zoiets is in Antwerpen ook noodzakelijk om echt een vooraanstaande rol te spelen in het Belgisch voetbal. Dus mijn boodschap aan de beide clans: laat ons de strijdbijl een klein beetje begraven voor het welzijn van het Antwerps voetbal.”

We moeten onze emoties opzij moeten zetten en samen naar groter en beter moeten evolueren Gene Bervoets