Luc Devroe volgt Marc Coucke naar Anderlecht PJC/SK/MJR/TTV

10 februari 2018

06u00 22 Jupiler Pro League Het zat eraan te komen. Luc Devroe (52) moet de zomertransfers van Anderlecht realiseren. Verrassender: wellicht krijgt de huidige KVO-manager daarbij de hulp van... Herman Van Holsbeeck (63). Al heeft die met Antwerp of zelfs de Pro League nog andere opties.

Eerst de pers, dan het eigen personeel. De medewerkers van KV Oostende hebben gisteren uitleg gekregen over de visie van nieuwe sterke man Peter Callant. Tijdens die uiteenzetting werd — bijna terloops — ook meegedeeld dat sportief manager Luc Devroe zoals verwacht de overstap naar Anderlecht maakt. Over de timing van Devroes vertrek blijft men ­binnen KVO vaag, maar "meer dan waarschijnlijk gebeurt dat al op 1 maart", klinkt het.

Dat betekent dat Devroe meteen in het zog van Marc Coucke naar het Astridpark trekt én dat hij de zomertransfers zal moeten voorbereiden. Geen makkelijke opdracht: binnen de kern zijn er veel spelers die willen of moeten vertrekken, zoals Dendoncker en Teodorczyk, en er moet een kwaliteitsinjectie komen om volgend seizoen meer weerwerk te kunnen bieden aan de concurrentie. Daarnaast telt Anderlecht liefst vijf huurlingen — veel vraagtekens dus.

Omdat het om complexe dossiers gaat, is de kans reëel dat Coucke huidig sportief manager Herman Van Holsbeeck, die Anderlecht en de clubgevoeligheden kent, aan boord zal ­willen houden tot minstens ­komende zomer. Een gesprek tussen de twee is er nog niet ­geweest, maar uiterlijk begin maart moet dat er komen. Van Holsbeeck had eerder al aangegeven dat geen enkele functie hem afschrikt: "Ik zal me aanpassen aan de wensen van de nieuwe beheerders", klonk het nog op winterstage in La Manga. Het toont aan hoe graag HVH aan boord zou willen blijven. Ook na juni wil Van Holsbeeck overigens aan RSCA verbonden blijven, ook al dienen zich intussen andere opties aan.

Alsof het allemaal nog niet ­gevoelig genoeg ligt, is het dit weekend KV Oostende-Anderlecht. Coucke zal niet aanwezig zijn — hij is met zijn gezin op ­vakantie in Dubai — maar dat belette hem niet om de spelers van de kustploeg een dubbele premie te beloven bij winst ­tegen zijn toekomstige club. Devroe en Van Holsbeeck worden vanavond om 18 uur wel op de tribunes van de Versluys Arena verwacht, net als Roger Vanden Stock.