Luc Devroe panikeert niet: "Transferplannen niet veranderen na één slechte wedstrijd" Mathieu Goedefroy

27 augustus 2018

13u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Na de nederlaag tegen Club Brugge is de perfecte score van de tabellen. Toch wordt er bij Anderlecht verre van gepanikeerd. Sportief directeur Luc Devroe zalft. "We gaan nu niks veranderen omdat het eens tegenzit."

Voor Devroe - die zelf een verleden heeft als directeur bij Club Brugge - was de wedstrijd van zondag extra speciaal. Toch is zijn analyse nuchter: "We zijn gewoon te veel meegegaan in het fysieke spel van Club." Ook wil Devroe vooral het positieve onthouden. "We mogen niet vergeten dat we vanaf minuut 16 tot minuut 43 de wedstrijd volledig in handen hadden", aldus de sportief directeur. "Het tweede doelpunt van Club deed ons pijn, dat zijn we niet meer te boven gekomen. We vonden de voetballende oplossing niet meteen meer en zijn dan lange ballen beginnen gooien. Dan speel je natuurlijk in de kaart van Club..."

Na afloop van de partij weigerde coach Hein Vanhaezebrouck de schuld bij de jeugdigheid van dit Anderlecht te leggen. "Het waren inderdaad vooral de ervaren spelers die door de mand vielen", bevestigt Devroe. "Dat is voetbal. De ene week ben je uitstekend en de week erna ben je minder goed. Ik zou het veel erger gevonden hebben als onze jonkies - Amuzu, Saelemaekers en Bornauw - door de mand gevallen waren. Trouwens: ook Dimata (20) en Didillon (22) mag je bij de jeugd rekenen. Soit: voor mij is er niemand door de mand gezakt, de ervaren jongens hadden gewoon een mindere dag. Punt."

Intussen heeft Devroe nog vier dagen om zijn ploeg gericht te versterken. Vrijdagavond eindigt de transferperiode. "Maar wie denkt dat we nu onze transferplannen plots gaan omgooien omdat de wedstrijd tegen Club een beetje tegenzat, die heeft het mis."