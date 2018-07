Luc Devroe in VISTA!: "Liever derde met de jeugd? Kampioen spelen is altijd de ambitie van Anderlecht" MDB

30 juli 2018

16u07 2 Jupiler Pro League VISTA!, onze wekelijkse voetbal-talkshow, gaat zijn tweede seizoen in. Vandaag werd de eerste speeldag in de Jupiler Pro League al ontleed. Met Luc Devroe als centrale gast. De sportief manager van Anderlecht liet zijn licht schijnen over de jeugdige weg die paars-wit momenteel inslaat.

"We worden liever derde met onze waarden dan tweede door onszelf te verloochenen", vertelde Marc Coucke gisteren nog op de fandag van Anderlecht. Die opvallende quote van de voorzitter werd ook voorgeschoteld aan Luc Devroe. Paars-wit wil vooral inzetten op de jeugd. "De ambitie van Anderlecht en Coucke is altijd om kampioen te spelen. Gisteren bewezen de U18 - ze speelden tegen Chelsea - ook dat er daar veel talent zit. Om dat talent niet af te remmen, moet je ze speelkansen geven. Maar in een topclub tellen ook de resultaten. Daarom moet je de ideale mix vinden tussen jeugd en ervaring. De aankomende talenten zijn nu 16 en 17 jaar. Zij zijn gewoon om vanuit hun comfortzone en 70 procent balbezit te spelen. Ze moesten nooit achter een bal aanhollen. In het volwassenenvoetbal is dat helemaal anders."

"Het is een voorbeeld voor alle clubs", kan onze huisanalist Marc Degryse de nieuwe ingeslagen weg van Anderlecht wel smaken. Hij zag vooral Alexis Saelemaekers uitblinken bij de 1-4-zege tegen Kortrijk. "Hij was prima, maar hij moest natuurlijk niet veel verdedigen. Hij was aanwezig, zag het goed en was beslissend. Wat dat betreft scoort Anderlecht wel punten. Bij de buitenwereld, de supporters. Jean Kindermans mogen we daarbij ook niet over het hoofd zien. Het is nu aan de jeugd om die kansen te grijpen."

Sebastiaan Bornauw was nog zo iemand die zijn kans met beide handen greep. Op zijn negentiende mocht de centrale verdediger zaterdag debuteren tegen Kortrijk. "Er was voor de voorbereiding al een vraag van Gert Verheyen om hem naar Oostende te halen", liet Devroe weten. "Hein (Vanhaezebrouck red.) heeft zijn veto gesteld en gezegd dat Bornauw voor hem centraal achterin de nummer één in de pikorde was. Ik vond hem op Ajax al zeer goed, toch tegen spelers als Dolberg en Huntelaar. Dat was al een eerste indicatie." Ook HLN-journalist Niels Poissonnier was onder de indruk van de jonge Belg. "Ik had nooit het gevoel dat hij een jeugdspeler was. Hij was heel matuur, snel, sterk in het duel, toonde lef en beschikt over een goede crosspas."