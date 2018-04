Louwagie reageert op exit Van Holsbeeck: "Een collega met klasse" Rudy Nuyens

06 april 2018

21u34 0 Jupiler Pro League Michel Louwagie heeft de volledige ambtstermijn van Herman Van Holsbeeck bij Anderlecht meegemaakt. "Ik had een goeie verstandhouding met Herman", zegt de manager van AA Gent.

"In het voetbal kan je mekaar geen vrienden noemen, omdat je als concurrenten nu eenmaal moeilijk vriendschap kan hebben. Maar ik heb hem altijd wel ervaren als een kameraad. Op sportief vlak heeft Van Holsbeeck heel goed gepresteerd. Hij kreeg de laatste tijd veel kritiek op financieel vlak, maar men verliest daarbij uit het oog dat Herman werkte binnen een bepaalde structuur, met aandeelhouders die toch niet van de minsten waren. Ik vond het wat kort door de bocht om dat allemaal op hem af te schuiven."

"Herman was een collega met klasse. Maar nieuwe bazen, nieuwe wetten: daar sta je toch wel even bij stil. Tussen ons is er altijd een wederzijdse vorm van respect geweest. Hij heeft ons met Anderlecht meermaals geholpen toen wij het moeilijk hadden. Daarom ben ik ook blij dat ik deze winter samen met Ivan De Witte nog iets heb kunnen terugdoen. Door een clausule in het transferdossier van Kenny Saief kon Herman geen wintertransfers meer doen. Maar uit dank voor wat zij voor ons gedaan hebben, hebben wij die clausule uiteindelijk opgezegd. Ik ben blij dat we dat nog voor Herman hebben kunnen doen."