Louis Verstraete verliet Gent met dubbel gevoel: “Ik kon het niveau aan” Tomas Taecke

06 februari 2020

15u00 0 Jupiler Pro League Dit seizoen doet Louis Verstraete (20) ritme op bij KV Oostende, volgend jaar moet hij zich bewijzen bij zijn nieuwe club Antwerp FC. De middenvelder verliet AA Gent met een dubbel gevoel: “Eerst moest ik blijven, enkele maanden later moest ik weg.”

Opvallende transfer binnen de landsgrenzen op de slotdag van de wintermercato. Antwerp nam Louis Verstraete over van concurrent AA Gent, om hem meteen aan KV Oostende uit te lenen: “Dat was een voorwaarde”, aldus Verstraete, jeugdproduct van de Buffalo’s. “Het is de bedoeling dat ik bij KVO verder kan rijpen om dan volgend seizoen er bij Antwerp vol voor te gaan. Waasland-Beveren was lang in de running, maar uiteindelijk sprak een avontuur in Oostende mij het meeste aan.”

Verstraete werd vorig seizoen uitgeleend aan de Waaslanders. Dit jaar kreeg hij zijn kans bij de Buffalo’s, bij wie hij afgelopen zomer niet mocht vertrekken: “Eerst moest ik blijven, maar dan moest ik toch weer weg. In het begin van het seizoen heb ik zowel in de competitie als Europees bijna in elke wedstrijd gespeeld, maar daarna belandde ik mede door een blessure op de achtergrond. Ze hebben gekozen voor ervaren spelers, dit terwijl ik wel het gevoel had dat ik het niveau aankon. Of dat wringt? Toch een beetje - het doet wat pijn. In het voetbal kan het evenwel rap draaien, dus ik kan dit plaatsen. Antwerp is een mooie club en een goeie oplossing. Of het een stap vooruit is? Ja, zeker door hun manier van spelen. ’t Is meer lopen en duelkracht en dat past goed bij mij.”