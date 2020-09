Losada voor topper tegen Charleroi: “Zij zijn een voorbeeld voor Beerschot” KDC/AR

17 september 2020

17u02 0 Jupiler Pro League Charleroi-Beerschot – de eerste tegen de tweede - is dit weekend de onverwachte topper in de Jupiler Pro League. Daags voor dit duel spreekt Beerschots trainer Hernan Losada met veel respect over Charleroi, waar hij op een blauwe maandag zelf nog even voetbalde. “Ik hou van hun manier van spelen en als club is Charleroi een voorbeeld voor Beerschot.”

Dat Beerschot na vijf speeldagen tweede staat, is misschien zelfs nog verrassender dan de leidersplaats van Charleroi. Hernan Losada en co genieten van dit moment, maar laten zich tegelijk niet gek maken. “Onze realistische doelstellingen zijn na vijf matchen niet veranderd”, opent Losada zijn voorbeschouwing. “Dan heb ik het over het behoud verzekeren, af en toe stunten, een eigen voetbalidentiteit ontwikkelen en de marktwaarde van onze spelers opdrijven. Maar dan heb je nog wat ik noem onze ‘roze wolk-ambitie’. Vanzelfsprekend willen we zo lang mogelijk de huidige positieve flow aanhouden. We willen graag maximaal profiteren van het moment.”

De verplaatsing naar Charleroi wordt eens te meer een interessante test voor promovendus Beerschot. “Samen met Club Brugge is Charleroi momenteel het beste collectief in België”, vindt Losada. “Ik hou wel van hun manier van spelen. Hun filosofie vertoont veel gelijkenissen met de onze: uitgaan van een stevige organisatie en in balbezit veel verticaliteit brengen.”

“In de afgelopen jaren is Charleroi uitgegroeid tot een vaste waarde aan de Belgische top”, gaat de Antwerpse Argentijn verder. “Elk jaar verkopen ze een paar van hun betere spelers en toch staan ze er telkens opnieuw. In die zin is Charleroi een voorbeeld voor veel clubs, ook voor ons. Toen ik er nog voetbalde voelde je al dat Charleroi veel potentieel had, maar destijds miste de club stabiliteit. Die is er nu wel en je ziet tot wat dat kan leiden.”

Charleroi staat verder in zijn groeiproces dan Beerschot, maar volgens Losada is zijn club eveneens op de goede weg. “Ook bij Beerschot is er een evenwicht in de bestuurskamer. Zo konden we al grote stappen zetten. Alleen mag je niet vergeten dat Beerschot amper zeven jaar geleden nog in eerste provinciale zat”, besluit Losada. Tegen die achtergrond is het des te straffer wat men op het Kiel dezer dagen presteert.

Beste competitiestart ooit voor Charleroi?

Charleroi - Beerschot is dus de onverwachte topper van de zesde speeldag. Eén tegen twee. De meest secure verdediging tegen de meest productieve aanval. De nummer één van de clean sheets (Nicolas Penneteau) tegen de nummer één van de doelschutters (Raphael Holzhauser). Een weerzien ook voor Hernan Losada. De coach van Beerschot speelde één seizoen bij Charleroi. Dat was in 2010-2011, onder leiding van vijf (!) verschillende coaches: Jacky Mathijssen, Laszlo Csaba, Tibor Balog, Zoltan Kovacs en Luka Peruzovic. Ondanks die carrousel (of wellicht precies daarom) zakte Charleroi als laatste naar tweede klasse. Losada trof geen schuld. Hij predikte in de woestijn van water- en frisdrankproducent Abbas Bayat, de toenmalige voorzitter van Charleroi. Mehdi Bayat heeft het meegemaakt als commercieel directeur, Massimo Bruno als ontluikend talent.

Winnen de Carolo’s, dan laten ze hun beste competitiestart ooit registreren, vermits ze in 2017-2018 op de zesde speeldag hun eerste punten verloren. 0-0 op Standard. Een bijkomende spoorslag, die kans om nog beter te doen dan drie jaar geleden? Ongetwijfeld, maar Karim Belhocine gaat daar goed mee om. Hoe langer een reeks overwinningen duurt, hoe dichter de dag komt dat die wordt onderbroken, beseft hij ook wel. En dat Beerschot een kwaaie tegenstander wordt, benadrukte Guillaume Gillet. Hij had het wel over GBA, maar iemand die jaren in het buitenland heeft gevoetbald mag je dat niet kwalijk nemen. Guillaume verontschuldigde zich trouwens voor de lapsus.

Hoe dan ook: wie sinds januari van dit jaar qua puntenoogst gelijke tred houdt met landskampioen Club Brugge (30-30), kan tegen een stoot.