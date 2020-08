Lorenzo Staelens over gevoelige transfer van Percy Tau: "Wat kan hem als buitenlander die rivaliteit nu schelen?" ODBS

06 augustus 2020

11u54 0 Jupiler Pro League De laatste speler die een succesvolle overstap maakte van Club naar Anderlecht, was Lorenzo Staelens. En ‘De Lorre’ gelooft wel in het paars-witte verhaal Percy Tau. “Hij kan zich bij Anderlecht tot sterkhouder ontwikkelen.”

Als Percy Tau hetzelfde parcours aflegt als Staelens na zijn controversiële transfer, wordt een Brusselse droom werkelijkheid. Europees voetbal in het eerste seizoen, kampioen in het tweede en een geweldige Champions League-campagne in het derde. Voor Staelens toen ook een droom, om na negen jaar Club op zijn 34ste een toptransfer te maken. “Ik heb het altijd geweldig gevonden om zowel voor Club als Anderlecht gespeeld te hebben.”

Tau prijst zich maar beter gelukkig dat hij louter in de dubbele confrontatie tegen Club ‘persona non grata’ zal zijn. ‘De Lorre’ tekende voor Anderlecht toen hij nog een tiental matchen moest spelen met Club. “Ik herinner me de eerste match na de transfer, tegen Beveren. Negentig minuten lang werd ik uitgefloten door de eigen fans. Erna stonden ze me met honderden op te wachten. Dankzij de dokter kon ik wegvluchten. Toen ik tegen Standard in de beker een penalty miste, werd dat op applaus onthaald. Ik reed toen ook altijd met Franky Van der Elst naar de training, louter omdat ik schrik had dat ze mijn auto zouden vernielen.”

Bovendien is Tau nooit uitgegroeid tot Club-icoon. Wat volgens Staelens net een zegen kan zijn. “Voor Percy was het heel moeilijk om in een geoliede machine als Club zijn plaats te vinden. Zeker op de flank, waar Clement graag roteert. Met weinig ervaring op dat niveau bovendien. Bij Anderlecht wordt dat een ander verhaal. Met zijn snelheid en actieradius kan hij er zich wel tot sterkhouder ontwikkelen.”

