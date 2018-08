Lorenzo Staelens over clash Club-Anderlecht: “Niet meer dan een prestigeslag” XC

24 augustus 2018

10u00 0 Jupiler Pro League Zondag om 14u30 kruisen Club Brugge en Anderlecht de degens in het Jan Breydelstadion. De twee titelfavorieten tegenover elkaar. Wat valt er van die partij te verwachten? En wie is er favoriet? Wij vroegen het vandaag aan Lorenzo Staelens, ex-speler van beide clubs.

Club Brugge en Anderlecht hebben hun seizoensstart alvast niet gemist. Blauw-zwart heeft tien op twaalf, paars-wit kan dan weer pronken met het maximum van de punten. “Anderlecht is gewoon sterker dan vorig jaar”, luidt het bij Lorenzo Staelens. “Club gaat op hetzelfde elan verder. Leko heeft een goed team, maar hij zal het niet makkelijk krijgen tegen dit Anderlecht.”

“Een pronostiek voor zondag? Dat is moeilijk te voorspellen. Uiteindelijk is deze partij niet meer dan een prestigeslag. Allesbehalve doorslaggevend. ’t Is in de play-offs dat alles beslist wordt”, aldus Staelens. “Anderlecht kan Club inderdaad op vijf punten zetten. Maar ach: één overwinning in de play-offs en de situatie is omgedraaid.”

“Nu ja, de kloof mag tijdens het reguliere seizoen niet al te groot oplopen. Maar we zitten nu nog in het begin van het seizoen. Beide clubs zijn alvast in orde, zeker gezien de transfers. En ik verwacht er nog. Zeker bij Anderlecht, als ze verlost raken van Kara en Obradovic.”

De Brusselaars zullen zondag alleszins geen beroep kunnen doen op Vranjes, die na zijn drieste tackle tegen Moeskroen drie wedstrijden geschorst is. “Een gemis voor Anderlecht, maar wie weet zet Vanhaezebrouck zondag een verrassende naam tussen de lijnen. Met Hein weet je maar nooit. Hij heeft soms van die ideeën. En hij durft die ook uit te voeren. We zullen het zondag zien.”