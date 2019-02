Lokeren verliest nu ook in Moeskroen, degradatie stilaan onafwendbaar Alain Ronsse

23 februari 2019

22u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Excel Moeskroen MOU MOU 1 einde 0 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League Moeskroen behaalde tegen Lokeren zijn zesde zege op rij. Meteen goed voor een clubrecord. Die historische zege zou er wellicht niet gekomen zijn, mocht Musona na de rust geen strafschop en daarna een niet te missen kans hebben verprutst. Vermits Waasland-Beveren zwaar verloor van Kortrijk heeft de achttiende nederlaag van het seizoen voor de hekkensluiter nog geen fatale gevolgen. Hoe opbeurend die vaststelling kan zijn, laten we in het midden.

Een voorspelbare basisopstelling is een teken dat het goed gaat met de ploeg. Zo Moeskroen, dat met 15 op 15 een geweldige remonte liet optekenen en een gevoelige toename van het aantal toeschouwers. Tot voor kort was de tribune waar de persbanken zich bevinden niet toegankelijk voor het publiek wegens onvoldoende belangstelling. Dat is nu anders. De aanstelling van Bernd Storck als coach is een schot in de roos geweest. Bij Lokeren startten Terki, Hupperts en Cevallos op de bank en speelde Deschacht nog eens linksback ter vervanging van de geblesseerde Ben Harush.

De thuisploeg domineerde geduldig. Veel kansen leverde dat veldoverwicht niet op. Een halve omhaal van Leye belandde naast. Een kopbal van Godeau op hoekschop werd door Verhulst uit zijn doelvlak geduikeld. Kort voor de rust speelde Amallah op links de bedrijvige Benson aan. Zijn center vond Awoniyi aan de eerste paal, maar die trapte half naast de bal.

Aan de overkant moest Butez tussenkomen op verre knallen van Marecek en Skulason. Diepe spits Suroka kon niet dreigen. Musona evenmin. Kon moeilijk anders want de van Anderlecht overgekomen aanvaller liet zich vaak diep terugzakken om, samen met Deschacht, de linkerflank af te dekken.

Wat Moeskroen niet lukte voor de rust, deed het kort na de herneming. Awoniyi verlengde aan de tweede paal een hoekschop in het dak van het doel. Lokeren op achterstand hoewel het goed aan de tweede helft was begonnen met een open kans voor Overmeire na een doorbraak van Tirpan.

Nauwelijks vier minuten na de openingstreffer kreeg Lokeren dé kans om opnieuw gelijk te komen op strafschop voor handspel van Boya. Musona knalde de penalty hoog over en De Boeck was er nog niet van bekomen toen diezelfde Musona alleen voor het lege doel nog de mogelijkheid zag om de bal op de paal te trappen. Dat kun je geen pech meer noemen.

Hoewel het de Waaslanders niet ontbrak aan inzet - naar het voorbeeld van Tirpan - geraakten ze niet meer langszij, al scheelde het slechts een paar centimeters om Saroka toe te laten de bal voorbij Butez in doel te schuiven. Het dient gezegd dat Moeskroen inmiddels via Awoniyi en Benson de zesde zege op rij helemaal veilig had kunnen stellen.

