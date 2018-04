Lokeren vergooit voorsprong na onder meer penaltymisser Michael Vergauwen

18 april 2018

22u36 2 Jupiler Pro League 70 minuten oervervelend, 20 minuten spetterend. Ziedaar Lokeren-Oostende heel kort samengevat. Eindstand: 2-2 na een knotsgek slot.

Kent u Nathan Verboomen? De man is scheidsrechter op het hoogste niveau in ons land. Deze week kreeg hij Lokeren-Oostende toegewezen. Had hij een zonneslag? Last van hooikoorts of niet goed geslapen? Feit is dat hij de thuisploeg een strafschop cadeau deed. De handsbal van Lombaerts, zag hij alleen. Een lachertje. Vijf minuten later was daar gelukkig voor de Kustboys Banda, die na een snelle counter KVO weer langszij bracht.

Roze ridder

Fast forward naar minuut 70. Net op het moment dat we helemaal indommelden, ontplofte de match. Marko Miric worstelde onophoudelijk met bal en eigen voeten maar scoorde wél de 2-1. Dat nota bene de slechtste man op het veld een doelpunt lukte, zegt alles. Al had hij binnen de eigen ploeg serieuze concurrentie van Joher Rassoul. Ongeleid projectiel.

De trofee van Domoor van de Avond ging echter met vlag en wimpel naar Ramin Rezaeian. Het licht van de Iraanse WK-ganger ging hélemaal uit. De roze ridder -goed fout hoe hij op z'n fuchsia schoentjes over het veld trippelde- ging met twee gestrekte benen los door op Skulason. Schandalige tackle, meer dan terecht rood. Drie minuten later leek Lokeren helemaal op cruise control naar groepswinst te vlammen, maar na een haakfout op invaller Lawal pakte Vanhamel de strafschop van Cevallos. Pittig detail: de Ecuadoraan eiste de elfmeter op terwijl Skulason aangeduid was. De IJslander was allesbehalve amused. Tien minuten voor tijd verging het heel Lokeren toen Akpala alsnog de 2-2 scoorde. Door de winst van STVV en Antwerp is de spanning in groep B helemaal terug.

