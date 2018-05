Lokeren stap dichter bij groepswinst na 1-3-zege op Oostende Michael Vergauwen

09 mei 2018

22u25 0 KV Oostende KVO KVO 1 einde 3 LOK LOK Lokeren Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Een tripje naar zee, ’t bevalt Sporting Lokeren wel. Nadat het er in de reguliere competitie al wist te winnen, versloeg het ook vanavond KV Oostende. ’t Werd 1-2, de Tricolores weer een stap dichter bij groepswinst.

Lokeren in play-off 2, da’s een garantie op een doelpunt. Voor de achtste opeenvolgende keer wisten de Waaslanders minstens een keer de netten te doen trillen. Het was nochtans wel KV Oostende dat op voorsprong kwam. Jeugdproducten D’Haese en Bataille boksten een leuke aanval in elkaar, die laatste krulde met -nochtans z’n mindere linker- de bal knap in doel. Niet dat die voorsprong verdiend was, verre van, want Lokeren domineerde de partij en drukte Oostende fluks achteruit.

Dat resulteerde nog voor rust in de gelijkmaker én de voorsprong. Ari Skulason ruikt het WK en verkeert al weken in bloedvorm. De IJslandse viking vuurde met z’n linker een raket af richting rechterwinkelhaak, geen schande dat Vanhamel aan de grond genageld bleef. Vijf minuten later mocht Hupperts op aangeven van Cevallos alleen op de Oostende-doelman af. De Nederlander wipte de bal knap over de keeper en tikte voor de aanstormende Milic in doel.

Miric beslist

Na rust een vinniger Oostende, maar de gelijkmaker viel niet meer. Luttele tellen nadat Oostende een strafschop claimde na een trap van Skulason in het gezicht van Akpala (de IJslander raakte eerst de bal, red.), kreeg Bossaerts aan de overkant rood voor een haakfout op de prima ingevallen Miric. De aanvalslust van de Kustboys was prompt afgestompt. Meer nog, vijf minuten voor tijd zette Miric op de tegenaanval scherp voor, De Ridder was er als de kippen bij om de bal van dichtbij binnen te tikken.

Twee snelheden

Opnieuw geen thuiszege voor KV Oostende, ’t is een groep op twee snelheden, play-off 2 B. Lokeren, Antwerp en STVV strijden voor de eerste plaats, voor Eupen, Oostende en Beerschot zit de competitie er al op. Met nog twee matchen te gaan behoudt Lokeren drie punten voorsprong op the Great Old en vier op Sint-Truiden. Volgend weekend ontvangt Lokeren thuis Beerschot, Antwerp en STVV vechten op de Bosuil een robbertje uit.