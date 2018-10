Lokeren is doodziek: Maes en co pakken 5 op 30 na verlies tegen Kortrijk Michael Vergauwen

06 oktober 2018

21u51 1 KSC Lokeren LOK LOK 1 einde 3 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Oei, Lokeren. Víjf. Op dértig. ’t Is dat ze van Waasland-Beveren wonnen met een zondagsschot -remember die raket van Ben-Harush- of het was drie op dertig geweest. Na nieuw verlies, thuis tegen Kortrijk, is de bodem echt wel bijna bereikt. Lokeren is écht doodziek.

’t Begon nochtans goed voor Lokeren. Na een kwartiertje stond het 1-0. Doelpunt Miric, na een mooie doorsteekpass van De Ridder. Miric had diep in de spits de voorkeur gekregen op Jovanovic. “Met Miric kan je naar de oorlog”, had Peter Maes z’n keuze verdedigd. Niet ten onrechte, zo bleek dus.

Niet dat Lokeren opeens toverde of zo, verre van, maar de burger kreeg toch weer moed. Scoren, thuis, daar was Lokeren dit jaar nog maar één keer in gelukt. Die raket van Ben-Harush, weet u nog? 1-0 was trouwens ook de ruststand, al ontsnapte de thuisploeg op slag van rust twee keer: Mboyo trapte op de paal, Stojanovic -mooi in het straatje gestuurd- mikte net naast.

Na rust nog steeds geen geweldige partij, maar Lokeren leek alles behoorlijk onder controle te hebben. Vertrouwen is echter o zo broos als je onderin staat. Na een weinig doortastende ingreep van De Wolf, mocht D’Haene aan de tweede paal vrij aanleggen. Hij aarzelde niet en knalde overhoeks binnen. Kwartiertje later kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Mboyo vond invaller Avenatti, die de bal in niemandsland moederziel alleen in doel mocht deviëren. In blessuretijd maakte Ouali -opnieuw op assist van Mboyo- er zelfs nog 1-3 van.

Gouden driepunter voor Kortrijk, dat onderin iets meer ademruimte krijgt. Voor Lokeren blijft de toestand bijzónder zorgwekkend. Ziek, doodziek is deze ploeg.Tekenend: na het laatste fluitsignaal van Boucaut bleven zowat álle spelers roerloos op de plaats staan waar ze zich op dat moment bevonden. Niet meer weten wat gedaan. Verlamd.

Eén gelukje nog voor Lokeren: ’t is drummen onderin. Zulte Waregem, Moeskroen, Lokeren, Waasland-Beveren: het is niet enkel op Daknam kommer en kwel.

Meer over Lokeren

sportdiscipline

voetbal

sport

Mboyo

Miric

Lokeren