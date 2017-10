Lokeren en STVV houden elkaar in evenwicht na snertmatch 22u09 0 BELGA Jupiler Pro League De ene week is de andere niet. Waar Lokeren op de vorige speeldag Zulte Waregem nog knap opzij zette, kreeg het vanavond tegen STVV lang geen voet aan de grond. 't Was weer even geleden dat Lokeren nog zo ongeïnspireerd speelde. Sint-Truiden deed echter amper beter, meer nog, Pirard hield in blessuretijd z'n ploeg recht. Elk een puntje: een dikke beloning voor zo'n matige match.

"Wake up, guys!" Peter Maes had al snel in de mot dat z'n team niet scherp genoeg aan de wedstrijd begon. De T1 van Lokeren had ons eerder deze week nog gezegd dat hij de interlandbreak liever op een ander moment had gezien. Logisch, want Lokeren was twee weken geleden nog outstanding op het veld van Zulte Waregem en wou met dat goede gevoel liefst van al zo snel mogelijk een volgende wedstrijd. Grootste verschil met toen: Tom De Sutter ontbrak. De spits maakte op Essevee met twee doelpunten het verschil, maar ontbrak tegen STVV wegens ziekte. Z'n stand-in Robin Söder kwam lang, heel lang niet in het stuk voor. Straks meer over de Zweed.

Na wat zowat de zwakste eerste helft van het seizoen moet geweest zijn, brak de wedstrijd meteen na rust wél open. Randje buitenspel is ook buitenspel, en dus had het doelpunt van Botaka afgekeurd moeten worden. Helaas voor de thuisploeg werd er niet gevlagd en keurde ref Bert Put het doelpunt goed. Lokeren zocht heel lang tevergeefs naar een antwoord, maar vond het uiteindelijk tóch. Tien minuten voor tijd zwiepte kersvers WK-ganger Skulason de bal voor doel, ver voorbij de tweede paal gleed... Söder de bal door een bos van benen in doel. Dan toch nog onze Zweedse vriend. Voor de spits, deze zomer overgekomen van het Deense Esbjerg, z'n tweede doelpunt in Wase loondienst.

Pirard redt punt

1-1 bleef het, al had het er nog heel anders kunnen uitzien. Acolatse had twee minuten voor tijd plots nog dé kans op de 1-2, maar in plaats van z'n eigen kans te gaan, gaf hij de bal nog aan Botaka. Die deponeerde de bal makkelijk in doel, maar werd -ook onterecht?- afgevlagd voor buitenspel. Diep in blessuretijd was ook Lokeren nog dicht bij de zege, maar Lucas Pirard pakte alles in z'n buurt. Met drie saves op minder dan tien seconden stelde hij het Truiens puntje -het eerste in drie matchen- veilig. De Kanaries moeten morgen zondag wel vrezen voor hun plek in de topzes.

