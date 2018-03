Lokeren eindelijk gered, met dank aan Mijat Maric

Peter Maes wijzigde de ploeg die in Eupen tegen tien man onderuit was gegaan op twee plaatsen. Arno Monsecour kreeg als rechtsachter de voorkeur op Gil Van Moerzeke en voorin stond Tom De Sutter verrassend nog een keertje diep in de spits ten koste van kersverse papa Robin Söder.

Bij Moeskroen had Franck Defays liefst vijf wijzigingen doorgevoerd. Geen Bailly in doel en ook geen Gulan, Dhiedhiou, Debaisieux en Bolingi tussen de lijnen. In hun plaats startten Werner, De Medina, Godeau, Van Durmen en Amallah.

Amper had ref Verboomen de partij op gang getrapt, of hij wees ook al meteen naar de stip. De Medina trapte de opspringende Tom De Sutter aan bij het binnenkomen van de zestien en specialist Mijat Maric liet de kans om Lokeren meteen op voorsprong te brengen niet onbenut: 0-1 met een listige plaatsbal in de rechterhoek. Een ideale start dus voor de Waaslanders, die in een weinig begeesterende eerste helft een rustig meesterschap behielden en de beste kansen afdwongen. Werner moest met een fantastische save uitpakken toen Hupperts door De Ridder vrij voor doel werd gebracht. Cevallos (sterke partij) haakte zich goed vrij maar mikte te hoog en ook een vrijschop van Skulason vloog over het doel van Werner.

Maric van goudwaarde, rode kaart Awoniyi

Tijdens het derde kwartier kwam Moeskroen iets meer opzetten. Met Bolingi als extra aanvaller voor Mézague ging de thuisploeg na de pauze nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en kende vrij snel succes. De vrijgelaten Rotariu kopte aan de tweede paal op voorzet van Amallah voorbij Verhulst (1-1). Een mentale opdoffer voor het defensief altijd kwetsbare Lokeren, dat even verviel in paniekerig uitverdedigen maar zich ook snel van de klap herstelde. Maric kopte een corner van Cevallos naar de tweede paal, waar Filipovic de bal binnen buffelde (1-2). Moeskroen zette zichzelf vervolgens helemaal buitenspel. Awoniyi, vastgehouden door Monsecour, revancheerde zich met een elleboogslag en mocht vervroegd onder de douche. Cevallos trapte nog op de paal, vooraleer Lokeren een bescheiden feestje met zijn meegereisde fans mocht opzetten. De redding is eindelijk een feit.