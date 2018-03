Lokeren-coach Peter Maes in VISTA!: "Ik kan je nu al zeggen dat onze ambitie volgend seizoen play-off 1 is" Redactie

05 maart 2018

15u04 6

Vandaag is Lokeren-coach Peter Maes de centrale gast in de 26ste aflevering van 'VISTA', de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus 11. De Oost-Vlamingen wisten zich afgelopen weekend te verzekeren van het behoud in de Jupiler Pro League, maar voor volgend seizoen toont Maes zich al razend ambitieus. "Ik kan je nu al zeggen dat onze ambitie volgend seizoen play-off 1 wordt", liet hij onder meer optekenen. Ook Wesley Sonck, analist bij Proximus TV en Niels Poissonnier, journalist bij Het Laatste Nieuws zijn present, Nicolas De Brabander leidt als moderator alles in goede banen.

Straks in VISTA! om 18u30!