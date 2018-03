Lokeren begint play-off 2 positief: eerste clean sheet en thuisoverwinning van 2018 Michaël Vergauwen

31 maart 2018

21u58 0 Jupiler Pro League Een eerste clean sheet en een eerste thuisoverwinning in 2018. Als je ’t zo bekijkt is Sporting Lokeren goed begonnen aan play-off 2. Die cijfers verhullen echter het povere spel dat zowel de Waaslanders als STVV vanavond toonden.

Peter Maes wou zo snel mogelijk -liefst vanavond al- komaf maken met de desastreuze thuisreputatie van Sporting Lokeren. “Dat wordt onze eerste doelstelling in play-off 2”, vertelde hij ons eerder deze week. Wat dat betreft kon Lokeren vanavond niet beter beginnen. Dankzij een ‘penalty’ van Mijat Maric wonnen de Waaslanders met 1-0 van STVV.

Een ‘penalty’, want scheidsrechter Bert Put had het bij het verkeerde eind toen hij even voorbij het halfuur een elfmeter voor de thuisploeg floot. Cevallos gleed gewoon uit. Niet dat Lokeren geen voorsprong verdiende, want op slag van rust scoorde diezelfde Cevallos na een heerlijke volley. Helaas was de heer Put de enige die een handsbal van Cevallos had gezien. Mijat Maric is een zekerheidje vanop de strafschopstip, en zo mocht Lokeren rusten met een 1-0 voorsprong. STVV bracht de Lokerse gelegenheidsdoelman Ortwin De Wolf nooit in de problemen, al verdiende de Bom van De Sart beter dan de onderkant van de dwarsligger. Opmerkelijk dat STVV zo weinig klaar kreeg tegen een Lokeren dat met Verhulst, Overmeire, Miric en Skulason toch vier sterkhouders moest missen.

Tweede kerst

Ortwin De Wolf heeft momenteel de tijd van z’n leven. Vorige week mocht hij door omstandigheden meetrainen met de Rode Duivels, vanavond mocht hij aan de bak in play-off 2. ’t Zal zeker niet z’n laatste optreden zijn, want Davino Verhulst wordt eind april geopereerd aan de elleboog. De laatste vijf wedstrijden van dit seizoen zullen we De Wolf daardoor weer in actie zien. Vanavond kon de wedstrijd van De Wolf -en bij uitbreiding heel Lokeren- niet stuk. Nadat Lokeren de voorbije negen wedstrijden telkens minstens één doelpunt incasseerde, hield het vanavond voor het eerst in 2018 de nul. Dankzij de spookpenalty van Maric werd het ook de eerste thuiszege van het jaar. De laatste keer dat de fans op Daknam mochten juichen, dateerde al van tweede kerst vorig jaar, toen KV Mechelen met 2-0 het bos werd ingestuurd.

STVV gaat dan weer door op het elan van de voorbije wedstrijden. Vanavond wist het al voor de vierde opeenvolgende wedstrijd geen doelpunt te maken. Een droogte van 360 minuten, die eigenlijk al veel langer aan de gang is. Zo lukten de Truienaars in de voorbije zeven wedstrijden slechts één doelpunt. Benieuwd of het hen volgend weekend, thuis tegen Antwerp, wel nog eens lukt.