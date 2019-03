LIVESTREAM. Volg de bekendmaking van de kalender van play-offs Redactie

18 maart 2019

14u46 0 Jupiler Pro League Om 15 uur wordt de kalender van play-off 1 en play-off 2 bekendgemaakt. Wat wordt de eerste klus van leider Racing Genk? Wanneer vindt de eerste Clasico plaats? En op welke datum valt de eerste Slag om Vlaanderen? Dankzij de livestream van Proximus Sports volgt u alles op de voet!

Het beloven razend spannende play-offs te worden. Het verschil tussen leider Racing Genk en de zesde in de stand Antwerp bedraagt amper zeven punten. Bovendien lijkt de vorm van AA Gent en Anderlecht - clubs die moesten vechten voor een plek in PO1 - in stijgende lijn te gaan, terwijl Genk en Club Brugge wat zoeken naar zichzelf.

1. RC Genk: 32 ptn*

2. Club Brugge: 28 ptn

3. Standard: 27 ptn*

4. Anderlecht: 26 ptn*

5. AA Gent: 25 ptn

6. Antwerp: 25 ptn*

*afgerond naar boven bij halvering van de punten, belangrijk bij een gelijke stand.

Dit is play-off 2

• 2A

STVV

Charleroi

Eupen

KV Oostende

Beerschot-Wilrijk

Westerlo

• 2B

KV Kortrijk

Moeskroen

Zulte Waregem

Cercle Brugge

Waasland-Beveren

Union