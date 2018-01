LIVE: Zulte Waregem leidt verdiend bij de pauze, al had Carlinhos Standard de 1-1 kunnen bezorgen

Dankzij een kopbalgoal van Pocognoli haalde Standard afgelopen zaterdag opgelucht adem tegen Eupen (3-2). Dat het beter kan en moet, beseffen ze in de Vurige Stede. Vanavond staan de troepen van Sa Pinto al voor een nieuwe opdracht in de strijd om play-off 1. Aan de Gaverbeek wacht Zulte Waregem. Essevee tankte vertrouwen na een deugddoende zege in Mechelen (0-2).



