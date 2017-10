LIVE: "We moeten nu aan de slag om de beste ploeg van België te worden" - "Hein is altijd supporter van Club Brugge geweest"

16u33

Van Holsbeeck:

“Goedemiddag,we zijn als bestuur gelukkig en fier dat we onze nieuwe trainer kunnen voorstellen. Ik moet bekennen dat we het laatste jaar als club met bewondering en afgunst naar het voetbal van zijn ex-club gekeken hebben. 2-2 hier vorig jaar. Ik heb ons in een eerste helft zelden zo overvleugeld zien worden. Toen heb ik de voorzitter al gezegd dat we die trainer halen, als het ooit kan. Finaal zijn we dus heel, heel blij dat we Hein kunnen voorstellen. Het wordt niet simpel, maar we hebben de juiste man op de juiste plaats. We hebben Frutos gevraagd om T2 te worden, maar hij heeft dat geweigerd. Daarna hebben we een akkoord gevonden om zijn contract te beëindigen. Ik wil hem hier bedanken voor het werk dat hij voor ons gedaan heeft in moeilijke omstandigheden. Ook Yves Vanderhaeghe heeft besloten om onze rangen niet te vervoegen en zijn carrière als T1 verder te zetten."