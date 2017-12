LIVE: Wase derby met veel sfeer, maar zonder grote kansen (0-0)

Na een ietwat turbulente week zit Philippe Clement vanavond gewoon op de bank bij Waasland-Beveren. Racing Genk trekt nochtans nadrukkelijk aan de mouw van de coach. "Fijn is het absoluut niet. Qua timing kon dit niet slechter zijn", zuchtten ze gisteren bij Waasland-Beveren. Vanavond staat immers de altijd beladen derby tegen Lokeren op het programma. De manschappen van Peter Maes zitten de laatste weken in de hoek waar de klappen vallen en tellen als voorlaatste maar vijf punten meer dan hekkensluiter Eupen. Lokeren kon dit seizoen amper één keer winnen op Daknam.



