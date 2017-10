LIVE: volg hier de voorstelling van Yves Vanderhaeghe bij AA Gent

15u35

Net geen 50 procent bij KV Kortrijk en KV Oostende

Als hoofdtrainer werkte Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk en KV Oostende. Bij beide clubs haalde hij in alle officiële wedstrijden (competitie, Beker van België en Europa) net geen 50 procent. Ter vergelijking: zijn voorganger bij AA Gent, Hein Vanhaezebrouck, haalde 57,74 procent (291 op 504 in 168 wedstrijden) bij AA Gent. Vanderhaeghe weet wat gedaan.



Balans Vanderhaeghe bij KV Kortrijk:

42 matchen

19 zeges

18 nederlagen

5 draws

62 op 126 of 49,21 procent



Balans Vanderhaeghe bij KV Oostende:

97 matchen

39 zeges

34 nederlagen

24 draws

141 op 291 of 48,45 procent