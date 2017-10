LIVE: Vanhaezebrouck officieel naar Anderlecht - persconferentie om 16u - "Een elftal van Hein wil altijd dominant zijn"

11u15

Achtste 'position switch' in 25 jaar

Tot vandaag namen er de voorbije 25 jaar zeven trainers de hoofdtaken bij Anderlecht over in de loop van het seizoen. Twee maal werd Jan Boskamp de nieuwe oefenmeester, evenveel keer nam Frank Vercauteren het roer over. Ook Arie Haan, Ariël Jacobs en Besnik Hasi werden nog tijdens het seizoen aangesteld om de meubelen in het Astridpark te redden.



Jan Boskamp: 9 januari 1993

Jan Boskamp: 19 augustus 1995

Arie Haan: 8 december 1997

Frank Vercauteren; 16 september 1998

Frank Vercauteren: 8 februari 2005

Ariël Jacobs: 12 november 2007

Besnik Hasi: 10 maart 2014

Hein Vanhaezebrouck: 3 oktober 2017