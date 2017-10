LIVE: Vanhaezebrouck officieel naar Anderlecht - persconferentie om 16u - "Een elftal van Hein wil altijd dominant zijn"

11u45

Vanhaezebroucks carrière in een notendop

Vanhaezebrouck was sinds de zomer van 2014 aan de slag bij AA Gent, en bezorgde de club enkele historische successen. Zo veroverde hij in 2015 de eerste Gentse landstitel uit de clubgeschiedenis en overwinterde hij het seizoen erop in de Champions League. Dit jaar liep het heel wat minder bij de Buffalo's, Vanhaezebrouck en de club beëindigden begin vorige week hun samenwerking.



Vanhaezebrouck kwam als speler uit voor WS Lauwe (1983-1984 en 1986-1989), RC Doornik (1984-1985), KV Kortrijk (1985-1986), KRC Harelbeke (1989-1998) en Sporting Lokeren (1998-2000).



Als hoofdcoach was hij aan de slag bij SV Ingelmunster (2002-2003), SW Harelbeke (2003), WS Lauwe (2004-2006), KV Kortrijk (2006-2009 en 2010-2014) en Racing Genk (2009).