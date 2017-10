LIVE: Vanhaezebrouck geeft Sels en Stanciu een kans tegen Zulte Waregem

Zulte Waregem staat vanavond voor een lastige opgave. Niet alleen omdat het in de geschiedenis nog maar een keer wist te winnen op het veld van Anderlecht, maar ook omdat de troepen van Francky Dury in een kleine vormdip zitten. Zulte Waregem verloor al drie wedstrijden op rij met de 2-5 nederlaag op eigen terrein als klap op de vuurpijl.



Ook paars-wit verging het hetafgelopen weekend niet goed. Tegen Racing Genk keek het tegen een 0-1 nederlaag aan zodat Hein Vanhaezebrouck en co iets moeten rechtzetten in eigen huis.



Wie trekt aan het langste eind in deze interssante affiche? Volg het hier vanaf 20u30 LIVE.